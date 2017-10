În pat cu duşmanul!

3

foarte ciudat!

Din cind in cind, presa centrala sau locala, incepe sa vestejeasca "bruta". "Dusmanul din pat", care este vinovat de toate cele. Dupa ce s-a exorcizat Raul, totul revine la..."normal". Niciodata nu am auzit o analiza exacta asupra cauzelor pentru care un barbat normal (altfel de ce l-a luat? povestea cu "inselatul" nu tine; chiar asa proaste sunt? sa nu-si dea seama ca un barbat e violent?) devine violent. ?!!! Si -inca- asupra femeii pe care o iubeste! Inteleg faptul ca femeie este libera sa accepte bataia sau nu (in fond, mai exista si matzochismul; iar la noi,multe femei au ideea ca daca nu sunt batute, nu-s iubite; si mai sunt si sadici...). Dar nu inteleg de ce analiza se opreste la nivelul "laba la ochi". Agresiune psihica nu exista intr-o casatorie? Oare cine o face? Si apoi, momentul culminant, nu este provocat de mironosita cu nimic? Nu ar trebui sa existe un set de comportament in situatii de criza, pe care femeile ar trebui sa-l cunoasca si aplice? Asa cum sunt invatate sa strige "Foc!" In caz de viol, de ce nu-s invatate sa controleze nervii sotului? Pina il dau ele in judecata... Apoi, cum va explicati ca un om "normal" vine acasa si incepe sa-si bata nevasta din senin? Sau din placere?Atita timp cit motivele bataii nu vor dispare (betie, comportament provocator din parte sotiei si rudelor ei, boala psihica -sau doar deregleri psihice- etc.) bataia nu va dispare. Rezolvati cauzele si va dispare efectul! Altfel, inseamna ca asta urmariti: provocarea barbatilor pentru corectia ce va urma -daca nu e pampalau- si judecarea lor. Desi, repet, astfel de cazuri nu-s de tribunale ci de psihiatrie. Sau ele sunt de tribunale, ca provocatoare -cu premeditare-! Apoi, urmeaza divortul, partajul ... si altul! E o cale... (Nu mai vorbim de cazurile cind se obtine recunoasterea unui bastard...) Fiti sigure ca barbatii au inceput sa invete ca -in fapt- ei dorm cu "dusmanca in pat". Autoarea nu are dreptate pentru ca nu face o analiza corecta si clara a fenomenului si nu aduce solutii. Prezinta doar o situatie. Foarte vag. Si se limiteaza doar la a apara o parte din conflict. Un proverb medieval spaniol spune ca femeia (sotia) trebuie batuta in fiecare zi. Chiar daca tu nu stii de ce. Stie ea! Nu am mentalitate medievala. Dar se pare ca voi ati ramas aici. In loc sa descoperiti ce stie femeia (si tot satul si nu stie barbatul) si sa propuneti solutii de stopare a provocarilor, va legati continuu doar de efectul agresiunilor voastre. Si pe urma va mirati ca Al-Qaeda se ridica militar impotriva voastra si a sistemului vostru (cu oameni care sunt gata sa moara pentru a va produce distrugeri), ca un fundamentalsit crestin, blond trage de nebun omorind aproape 100 de oameni sau ca barbatii exasperati si ajunsi la limta nervilor, isi bat nevestele! Mai ginditi si voi, blondelor! Daca sunteti medic voi tratati doar febra, uitind cauza bolii? Jalnic......... Sau nu e "corect politic" sa spuneti (ce sa mai vorbim de tratament) ceva de cauzele reale ale violenteleor conjugale? Cite femei si primarii si medici de familie au colaborat pentru a duce un barbat la dezalcoolizare? Dar la puscarie sariti repede, sa-l bagati. Un exemplu. Cite altele!