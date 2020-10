În octombrie, City Park Mall își răsfață clientele cu trei weekend-uri speciale de îngrijire și frumusețe

Și, pentru ca weekend-urile să fie cu adevărat speciale, City Park Mall și partenerii săi au pregătit participantelor nenumărate cadouri: sample-uri cu cele mai noi și trendy produse, vouchere valorice și discount-uri speciale din partea brandurilor de beauty dintre cele mai iubite: Sephora, Douglas, Kiehl’s, Yves Rocher, Obsentum.În weekendul 3-4 octombrie, Obsentum, boutique-ul de parfumerie de nișă, invită iubitorii de esențe rare să descopere note olfactive excepționale testând best seller-ele din magazin, activare pentru care s-au luat toate măsurile necesare de igienă și sterilizare.Sephora dedică weekendul 10 – 11 octombrie colecției Good For de la Sephora Collection, ce include produse pe bază de ingrediente naturale – măști și alte produse de skincare, precum și o selecție de la brandurile exclusive. De asemenea, cei care le trec pragul vor avea parte de o mulțime de surprize și cadouri, printre acestea numărându-se sample-uri cu mini ultra-glow serum, Mini’s Rouge by Sephora Collection, eșantioane de parfumuri și vouchere pentru cumpărături.La Kiehl’s, vedetele weekend-ului vor fi două produse anti-age:· Super Multi Corrective Cream cu o formulă 7 în 1 ce vizează cele mai vizibile semne ale îmbătrânirii de pe față și gât· Vital Skin Strengthening Super Serum, un serum fortifiant cu acid hyaluronic pentru corectarea semnelor vizibile de îmbătrânireYves Rocher a pregătit sfaturi pentru îngrijirea tenului și o promoție specială la achiziționarea produselor de skincare, dar și noutăți în materie de parfumuri însoțite de o promoție specială ce constă într-un discount și un ruj oferit la achiziția unui parfum.La corner-ul special amenajat Douglas, clientele vor putea descoperi brandul iconic de make-up Kevin Aucoin și vor putea urmări demonstrațiile de machiaj realizate de un make-up artist pe face chart și pe paletare acrilice. Vizitatoarele corner-ului Douglas vor fi recompensate cu vouchere de reducere.Toate detaliile despre ofertele campaniei se găsesc aici . Puteți urmări evenimentele și campaniile City Park Mall pe Facebook și Instagram