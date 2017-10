În Mamaia, ca-n... Germania! Program strict la beach-baruri şi fără comerţ ambulant

În Mamaia, ca-n... Germania! Program strict la beach-baruri și fără comerț ambulant

În numai câteva săptămâni, stațiunile de pe litoral ar trebui să fie pregătite să-și întâmpine primii turiști. Vacanța de Paște se anunță cu vreme frumoasă și deja în Mamaia au început rezervările, mai ales că sărbătoarea va coincide și cu 1 Mai. Hotelierii au demarat pregătirile în unitățile lor și solicită autorităților locale să se ocupe de restul stațiunii.Continuând seria discuțiilor cu reprezentanții agenților economici din Mamaia, viceprimarul cu atribuții de primar, Decebal Făgădău, s-a văzut din nou cu ei, la sfârșitul săptămânii trecute.Principalul subiect al dezbaterii a fost Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță. Proiectul le-a fost deja transmis agenților economici și urmează a fi supus dezbaterii publice. Regulamentul prevede de la orele de funcționare ale beach-barurilor și cluburilor, până la interzicerea în unitățile de alimentație publică tip terasă desfășurării de alte acte de comerț sau prestări servicii. De asemenea, pentru a reda promenadei un aspect îngrijit și ordonat, vitrinele frigorifice, lăzile frigorifice și orice alte utilaje specializate necesare desfășurării activității de alimentație publică vor fi amplasate în interiorul terasei, lipite de construcția existentă. În niciun caz nu va fi aprobată amplasarea acestora la limita exterioară a terasei.Mai puține magazine alimentareRegulamentul ar putea impune, la cererea hotelierilor și patronilor de unități de alimentație publică, limitarea numărului de magazine alimentare din stațiunea Mamaia, dar și ca beach-barurile să funcționeze după un anumit program unitar. Viceprimarul propune două variante de orar. Prima variantă permite beach-barurilor situate între hotel Malibu și hotel Victoria să aibă program până la ora 24.00, în zilele săptămânii, iar cele situate între hotel Victoria și Camping Turist, până la ora 1.00. Varianta a doua impune program până la ora 24.00 pentru beach-barurile situate între hotel Malibu și hotel Victoria, inclusiv, și până la ora 1.00, pentru cele situate între hotel Victoria și hotel Rex, inclusiv. În ce privește beach-barurile situate în zona Summerland, acestea pot avea program non-stop, atât în zilele săptămânii, cât și în week-end.Se măsoară decibeliiDe asemenea, în stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță, programul de funcționare permis pentru folosirea muzicii în exteriorul unităților de alimentație publică sau cu profil de divertisment (cluburi, discoteci etc.) este până la ora 24.00 sau ora 1.00, în funcție de zonă (excepție zona Summerland), cu respectarea nivelului de zgomot stabilit prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.3384/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcții și zone urbane, indicativ C 125-2013”.În Satul de Vacanță, nivelul de zgomot aprobat conform reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcții și zone urbane, indicativ C 125-2013” este de 50 de decibeli în interior, 70 de decibeli la exterior în cadrul zonei funcționale Satului de Vacanță și 65 de decibeli la limita acestei zone funcționale. Amplificatoarele audio (boxele) vor fi amplasate în exteriorul unității economice și obligatoriu orientate către interiorul perimetrului unității.Bâlci pe noua promenadăNoul regulament interzice și comerțul ambulant în stațiunea Mamaia. „Astă vară a fost haos în Mamaia. Terasele au ajuns să închirieze pentru alte 14 puncte, deci business-ul lui nu mai era terasa, ci sub-închirierea, făcând astfel un mic bâlci. Noi avem soluția, prin crearea acestui regulament”, a declarat Decebal Făgădău. Potrivit acestuia, autoritățile locale vor impune, pentru sezonul estival 2016, obligativitatea de a avea minimum două puncte de prim-ajutor în Mamaia.„Știm cât face vara, în Mamaia, o mașină de pompieri sau o salvare. Tocmai de aceea trebuie să avem mai multe puncte de prim-ajutor”, a mai spus viceprimarul.