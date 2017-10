În luptă cu banca! Cum ne putem apăra împotriva executării silite a locuinţei

În luptă cu banca! Cum ne putem apăra împotriva executării silite a locuinței

Legislația națională nu-i protejează pe clienții băncilor care sunt în postura de a le fi executată silit locuința, dar oamenii își pot păstra casele dacă invocă anumite reglementări și decizii europene, în condițiile în care banca are nereguli în contracte. Unele instanțe, inclusiv din Constanța, le-au dat deja dreptate și nu au fost dați afară din case.Debitorii care ajung în imposibilitatea de a-și mai plăti ratele pot ajunge să fie executați silit de către creditori, în special bănci, și să-și piardă locuința. Ratele restante care constituie temeiul exe-cutării s-ar putea, însă, să fie mai mici decât a încasat banca în trecut prin intermediul unor clauze abuzive din contracte, fapt ce face executarea silită nelegală.„Magistrații ar trebui să verifice din oficiu dacă titlul pe baza căruia se face executarea are în spate clauze abuzive și să o suspende, spune jurisprudența Curții de Justiție a UE. Acest lucru nu se întâmplă, încă, în România, dar debitorii pot invoca deciziile europene în favoarea lor în cadrul unor contestații. Deciziile CJUE din Cauza Aziz (2013), cauza Sanchez Morcillo (2014) și Kučionová (2014) oferă drepturi sporite pentru debitori în procedurile de executare silită, mai ales în situațiile în care obiectul executării este chiar locuința acestuia”, explică avocatul Marius Coltuc.Cazuri „suspendate“, la ConstanțaÎn România, instanțele de judecată nu verifică din oficiu dacă există clauze abuzive atunci când investesc cu formulă executorie titlurile care provin din contractele de credit și legea nu conferă debitorului dreptul de a se opune executării silite decât abia după ce aceasta a început.Românii pot, însă, invoca prevederile Directivei 13, prin legea națională de adoptare, 193/2000, și cele trei decizii CJUE și să solicite instanței să suspende executarea silită pentru a se stabili dacă în contractul pe baza căruia se face executarea există clauze abuzive și dacă, astfel, creanța băncii chiar are valoarea declarată reală.Judecătorul însărcinat cu judecarea fondului contestației studiază contractul și decide dacă există elemente care trezesc suspiciuni. Dacă suma restantă datorată creditorului poate fi compensată cu eventualele clauze abuzive care se referă la elemente de cost din contract, cum ar fi cele privitoare la dobânzi și comisioane, atunci acesta are temei să dispună suspendarea executării silite până ce există o decizie referitoare la acele clauze. Ultimii ani au adus mii de procese între bănci și clienți, și puține sunt instituțiile de credit care nu au pierdut litigii pe clauze abuzive, îndeosebi pe contractele de dinainte de 2010. Există exemple concrete, mai ales începând cu 2013, unde judecătorii au dispus suspendarea executării din cauza acestor suspiciuni, astfel că cei cu credite ipotecare nu și-au pierdut locuința.De exemplu, pe 31 octombrie 2014, Secția Civilă de la Judecătoria Constanța a suspendat executarea silită inițiată de o bancă împotriva unor clienți, în urma unei contestații depuse de debitori în luna mai. Instanța așteaptă să vadă dacă mai există temei pentru executare până la finalizarea procesului intentat de debitori ulterior în care sunt reclamate clauze abuzive în contractul de credit.Apoi, în februarie 2014, Judecătoria Constanța a decis să suspende executarea silită a unui client al unei firme de leasing, după ce acesta a adus în vedere magistraților că în contract sunt posibile clauze abuzive, aspect care este judecat acum de același complet de judecată.