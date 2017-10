În luna mai, Ziua Mamei şi Ziua Tatălui

În luna mai, Ziua Mamei și Ziua Tatălui

Ştire online publicată Miercuri, 14 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a semnat, marți, decretul privind promulgarea Legii pentru institu-irea Zilei mamei și a Zilei tatălui. Camera Deputaților, ca for decizional, a adoptat, pe 29 sep-tembrie, cu 197 voturi favorabile, 12 „împotrivă” și 10 abțineri, proiectul de lege privind instituirea Zilei Tatălui și Zilei Mamei. Potrivit actului normativ adoptat de către deputați, Ziua Mamei va fi sărbătorită în prima duminică a lunii mai, iar Ziua Tatălui se va serba în a doua duminică a aceleiași luni. Proiectul de lege mai stipulează că Guvernul, autoritățile publice centrale și locale „vor lua măsurile necesare pentru marcarea acestor evenimente”. Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Inițiatorii proiectului sunt șase deputați și un senator repre-zentând toate formațiunile parla-mentare: deputații PD-L Mircia Giurgiu, Petru Movilă, deputatul PSD+PC Victor Ponta, deputatul PNL Ludovic Orban și UDMR Borbély László, deputat minorități Liana Dumitrescu și senatorul PNL Frâncu Emilian Valentin. „Proiectul de lege are drept obiectiv asigurarea unui echilibru social și evidențierea importanței ambilor părinți în viața de familie și în societatea românească”, se arată în expunerea de motive.