În loc să se însănătoşească, o fetiţă de opt luni s-a îmbolnăvit mai rău în spital

Internată de două săptămâni la Pediatrie

În loc să se însănătoșească, o fetiță de opt luni s-a îmbolnăvit mai rău în spital

O fetiță de opt luni, internată în Secția de Pediatrie pentru tratarea unei bronșite ușoare s-a îmbolnăvit, în spital, de alte două afecțiuni. Au trecut deja două săptămâni de când micuța este în grija medicilor din Spitalul Județean Constanța, iar starea ei nu pare să se amelioreze. Mămica și bunica fetiței dau vina pe condițiile precare de igienă din spital, ba chiar suspectează că o infecție nozocomială este responsabilă pentru înrăutățirea sănătății celei mici. Pe de altă parte, cadrele medicale spun că rudele au partea lor de vină, pentru că nu au respectat regimul alimentar al copilașului. Este de notorietate deja că sistemul sanitar are multe hibe, iar păstrarea curățeniei și a unui mediu steril este una dintre ele. Constănțenii care au posibilități, cât de cât, se îndreptă către clinicile private sau aleg spitale cu renume din Capitală. Restul - adică cei sărmani și neasigurați - se internează în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și speră că vor fi norocoși și nu se vor alege și cu alte boli. Mămica și bunica acuză mizeria din spital Maria Manuela Mănuș, de 17 ani, din Gârliciu, nu a avut prea multe opțiuni când fetița de opt luni a făcut febră și tușea tot mai urât. A luat drumul Spitalului Județean, unde i s-a spus că micuța avea o bronșită ușoară. „A fost internată în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar inițial se simțea mai bine, ba chiar după câteva zile au spus că o externează. A făcut însă diaree și medicii au hotărât să o mai țină în spital, iar acum are o erupție alergică pe tot corpul. S-a îmbolnăvit aici, în spital, pentru că a mai fost în salon cu doi copii care aveau aceleași simptome. A luat vreun microb, pentru că și eu și tatăl copilului ne-am îmbolnăvit”, ne-a spus Mihaela Balhui, bunica micuței paciente. Mai mult, atât bunica, cât și mămica suspectează că starea de sănătate a fetiței s-ar fi înrăutățit din cauza unei infecții nozocomiale. „Noi am adus-o cu temperatură și îi curgea nasul, acum are diaree, vărsături și este intoxicată. Cum să nu se îmbolnăvească, când în salon este mizerie, pereții sunt plini de mucegai, biberoanele trebuie să le spele mama fetiței în chiuvetă, unde se spală și altele?”, a mai adăugat bunica fetiței. Mama copilei spune că, după primele zile în care părea că bronșita fusese vindecată, fetița a început din nou să tușească și este convinsă că este din cauza mucegaiului de pe pereți. Medicii dau vina pe alimentația dată de mămică Cadrele medicale de pe Secția de Pediatrie de la etajul nouă nu neagă că micuța Andreea Maria Ispas s-a îmbolnăvit în spital. Pe de o parte, admit că starea saloanelor nu este cea mai bună - pătuțurile sunt ruginite, pereții au, pe alocuri, mucegai, dar „astea sunt condițiile din spital” - a fost una dintre replicile pe care le-am primit. Pe de altă parte, doctorii susțin că rudele pacientei sunt responsabile de înrăutățirea stării ei de sănătate. „Diareea este boala mâinilor murdare, nu se ia prin aer. Dacă s-a îmbolnăvit fetița de la ceilalți copii din salon înseamnă că mămica a pus mâna pe lucrurile unui alt copil și nu s-a spălat. În plus, mămica i-a dat fetiței să mănânce pâine înmuiată în supă, deși avea diaree, și piure cu carne, pe care le mestecase ea în gură, în prealabil, ceea ce toată lumea știe că nu este indicat”, ne-au spus doctorii de pe secție. Medicii au mai argumentat că ar fi dat sfaturile de rigoare rudelor fetiței. Îi credem pe cuvânt, dar rămâne totuși întrebarea: de ce, când am ajuns pe secția respectivă, cadrele medicale nu știau că aveau o pacientă de câteva luni, pe nume Andreea Maria Ispas, internată de două săptămâni?. Evoluția pacientei va fi supravegheată de medicul-șef Dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt al spitalului, ne-a spus: „Fac precizarea, în primul rând, că nicio reclamație scrisă nu a fost adresată conducerii spitalului. Considerăm că a fost un deficit de comunicare între persoanele care îngrijesc copilul și aparținători. Fetița s-a internat pentru bronșiolită, dar ulterior a fost diagnosticată și cu diaree, care s-a vindecat, iar apoi cu o erupție alergică, în curs de vindecare. Fetița a fost hrănită cu alimente pe care nu ar fi trebuit să le primească, vector ce a dus la agravarea stării ei de sănătate. Cazul a fost adus în atenția directorului medical și, pentru liniștirea rudelor, s-a dispus ca îngrijirea micuței să fie preluată de medicul șef de secție, dr. Larisa Mihai”. Cât privește infecția nozocomială suspectată de rude, dr. Florian Stoian și medicii de pe secție au dat asigurări că probele de coprocultură, prelevate pe 30 aprilie, au fost negative, semn că micuța nu a fost expusă unei infecții intraspitalicești.