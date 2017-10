În legea câinilor

4

In legea cainilr

Pentru Întrebător va mira cruzimea unor oameni, nu si cruzimea cainilor. Punetiva in locul unui copil asaltat de caini, in locul unei femei, in locul tatalui in care stie cat de marcat e copilul lui. Copilul meu a fost marcat cand avea 6 ani, acum are 22. Nu am lovit nici un maidanez dar nu sa fiu de acord cu dvstr, cei ce iubesc animalele luati atitudine altfel. Legi care sa stabileasca responsabilitatile propietarilor de animale, Departament al politiei veterinare. Si pentru moment eutanisarea cainilor. Punem de exemplu un nr 3000 de caini care sunt intr-un oras cu 50000 de copiii ai orasului, alegem cainii sau copii?Vrei un animal de companie, trebuie sa ai niste responsabilități si ele monitorizate numai asa nu vor mai fi animale pe strazi abandonate. Vrei sa lupti pentru protectia animalelor strazii de aici trebuie sa incepi. Solutia ca ai dai de mancare animalui de pe strada e lafel de ineficienta si de cruda. Pleci in concediu sigur ai mai da cineva de mancare, nu va munca nici o persoana, traieste el normal ca un caine cu stapan, nu. Doar te amagesti ca ai facut o fapta buna.