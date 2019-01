În "jungla" de la Spitalul Municipal s-a intrat cu excavatorul. Ce soartă va avea terenul

Aproape că nu a mai rămas nimic din vechile imobile ale Spitalului Municipal. Ieri dimineață, în curtea unității sanitare, excavatoarele smulgeau cu dinții lor de fier ultimele rămășite ale clădirilor în care, ani la rând, mii de constănțeni au fost tratați pentru diferite afecțiuni. Desigur, nici bieții copaci nu au scăpat coloșilor din metal, chiar dacăei umbreau zona de multă vreme și aduceau un plus de oxigen într-o lume atât de poluată.De toate aceste clădiri abandonate, devenite acum istorie, doar cei mai în vârstă își mai amintesc. Profesorul Traian Petcu, atlet veteran care în luna aprilie va împlini vârsta de 95 de ani, își amintește că, pe vremuri, în unitatea sanitară te puteai trata de diverse boli.„Prin anii 1934-1935, eram elev și spitalul deja funcționa. Aici, bolnavii se puteau adresa secțiilor ORL, Interne, Neuropsihiatrie, Ginecologie etc.”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Petcu.Maria Petre are 72 de ani și spune că în anul 1949 fratele său a fost adus pe lume de către medicii de la fostul Municipal, iar la rândul său, Mioara Badea(79 ani) a declarat că, în urmă cu 30 de ani, a fost internată în această unitate sanitară și că aici își desfășurau activitatea foarte mulți specialiști renumiți.„Păcat că aceste clădiri au fost lăsate în paragină, pentru că adresabilitatea era mare. Lună de lună, sute de cetățeni erau tratați și puși pe picioare. Știm cu toții că județul Constanța are o populație numeroasă și are nevoie de încă un spital. Dacă aceste corpuri de clădire nu erau lăsate să se degradeze atât de tare, poate că și acum ar fi funcționat”, a spus, dezamăgită, Mioara Badea.★ ★ ★Deocamdată, toată lumea așteaptă să afle care va fi soarta acestui teren care va fi eliberat de gunoaie și ziduri.Cert este că, luna trecută, reprezentanții Consiliului Județean au depus cererea pentru autorizația de demolare a acestor clădiri din curtea spitalului, întrucât zona este un focar de infecție, iar clădirile vechi se află într-o permanentă degradare.Totodată, clădirile nefolosite au devenit, între timp, refugiu pentru persoanele fără adăpost. Așa că imobilele în care, în trecut, au fost consultați, tratați și internați constănțenii ajunseseră să fie „casă” pentru boschetari și câini fără stăpân.Oricum, lipsa unor investiții, chiar și din anii când erau folosite, anii ce au trecut de la mutarea secțiilor ce au funcționat aici în clădirea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) și-au spus, fără doar și poate, cuvântul. Ca urmare, luând în calcul toate aceste aspecte, reprezentanții Consiliului Județean au decis să înceapă demolarea clădirilor.★ ★ ★Reamintim că secțiile care au funcționat în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase au fost mutate la SCJU în anul 2003. La acel moment, din cauza problemelor financiare cu care se confrunta spitalul, Ministerul Sănătății, la propunerea Direcției de Sănătate Publică Constanța, a decis ca unitatea sanitară să-și piardă personalitatea juridică și să devină, practic, secție exterioară a SCJU. În consecință, în clădirile de aici au funcționat, de-a lungul timpului, secțiile exterioare ale Spitalului Județean: Secția Medicală, ORL, Chirurgia maxilo-facială, Endocrinologia, Oftalmologia. Pentru că nu au suportat niciodată lucrări ample de renovare și reparații, clădirile s-au degradat.