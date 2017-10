Povești incredibile de viață

În comă de două ori, fără un rinichi, dar cu un optimism incurabil

Acesta este și cazul Anicăi Ivanciu, în vârstă de 62 de ani, fostă infirmieră la Spitalul CF Port. Pensionară pe caz de boală, din cauza multiplelor probleme de sănătate, femeia este un exemplu de urmat pentru foarte multe persoane suferinde. Veselia și optimismul ei îi fac pe cei din jur să ajungă să creadă, măcar pentru câteva clipe, că nu mai sunt bolnavi și să uite de suferința prin care sunt nevoiți să treacă 24 de ore din 24.Cu toate acestea, ea trăiește la ora actuală doar cu un rinichi, întrucât, la începutul anului, medicii i l-au extirpat pe celălalt, din cauza unei tumori care îi punea în mare pericol viața. Ca și cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, femeia a văzut moartea cu ochii de două ori, trecând prin două come, iar în 2012, s-a îmbolnăvit de apendicită, intervenție care a lăsat cicatrici adânci pe corpul ei. Mai târziu, femeia a primit o altă veste proastă: o tumoare la rinichi. Cum spuneam, pentru asta a fost operată, doar că intervenția chirurgicală a lăsat-o fără un rinichi, iar pentru cel care este încă funcțional, face dializă de trei ori pe săptămână, de peste 20 de ani...„Am scăpat din toate cu bine, iar copiii mi-au fost tot timpul alături, așa că am putut să duc lupta mult mai ușor”, a relatat ea.Cum a reușit să treacă până acum peste tot chinul? „Eu nu mă consider bolnavă, iar cu optimism și voință treci peste orice”, a explicat Anica Ivanciu.În plus, ori de câte ori se simte tristă, ea începe să cânte muzică populară și reușește să aducă zâmbetul pe buze tuturor pacienților din salon.Pentru ea, debutul bolii este și acum atât de limpede în minte, de parcă toate acestea s-au întâmplat ieri. „În luna octombrie 1993, am început să am probleme cu picioarele și eram tot mai somnolentă. Practic, dormeam din picioare”, își amintește, cu lacrimi în ochi, femeia. La scurt timp, și-a făcut niște analize și a descoperit că suferă de o insuficiență renală. Din păcate, la doar patru luni după aceea, starea de sănătate i s-a agravat și a intrat în comă. Asta se întâmpla în 1994.Se pare că acesta nu a fost singurul moment de răscruce din viața femeii.„În 1976, imediat după nașterea copilului, am mai văzut o dată moartea cu ochii, pentru că am intrat timp de câteva ore în comă. Din fericire, Dumnezeu a avut grijă de mine de fiecare dată și mi-am revenit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Anica Ivanciu.În cele din urmă, a reușit să depășească orice problemă și să încerce să ducă un trai care să fie cât mai aproape de normalitate. Ca urmare, în afara orelor de dializă, vrea să uite de boală și neajunsuri și să se bucure alături de cei dragi de viață…