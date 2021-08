În ce condiții se începe școala? Nouă unități de învățământ, „corigente” la autorizațiile de funcționare

Încet-încet, vacanța de vară se apropie de final, urmând ca în data de 13 septembrie elevii să se întoarcă, din nou, în bănci, pentru un nou an școlar, care va începe, din fericire, fizic, pentru toată lumea. Așadar, se poate vorbi despre o revenire la normalitate, odată cu începerea anului școlar 2021-2022 sau cel puțin deocamdată, toți copiii vor merge, cu mic, cu mare, la grădinițe, școli și licee, fără a învăța după vreun scenariu, așa cum ne-am obișnuit din martie 2020, de când a început pandemia de Covid-19.Cum spuneam, clopoţelul va suna iar, adunând elevii de toate vârstele, în sălile de clasă, după o vacanţă lungă, timp în care copiii s-au distrat, iar directorii de școli au igienizat sălile în care aceștia vor învăța şi au efectuat o serie de lucrări de reparaţii, pentru ca totul să fie curat în noul an. Cu toate acestea, nouă unităţi de învăţământ din județul Constanța sunt „corigente” la o materie, şi aici ne referim la obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, Tudorel Ene, dintr-un total de 463 de unităţi şcolare de stat şi 40 private, nouă unităţi nu au reuşit să obţină autorizaţia necesară, pentru a putea funcţiona din toamnă. „Şase şcoli sunt în mediul rural şi trei în mediul urban. Trei dintre acestea sunt în curs de modernizare şi urmează să depună documentaţia pentru autorizare”, a precizat acesta. Cu aceeaşi situaţie s-au confruntat unităţile de învăţământ şi în anii trecuţi, şi mai ales cele din mediul rural, cea mai des întâlnită piedică în obţinerea autorizaţiei de la DSP fiind lipsa apei potabile.La polul opus, se află și directori care nu-și fac probleme în această privință. Ce spun managerii de şcoli? Sunt pregătiți pentru începerea unui nou an școlar? În acest sens, am discutat cu câţiva manageri. Directorul Liceului Tehnologic Ciobanu, Mihai Mărioara, ne-a declarat că la acest moment, mai au doar mici retușuri de făcut, iar curățenia este aproape gata.Elevii Colegiului Naţional de Artă „Regina Maria” au instrumente noiLa rândul său, directorul școlii din Lipnița, Valeria Dumitrașcu a precizat că spațiul în care funcționează Școala Gimnazială „Ioan Atanasiu” și structurile aferente sunt toate igienizate și pregătite pentru începerea noului an școlar. „Avem materiale de dezinfecție și măști, iar săptămâna viitoare vom face dezinfecție cu o firmă autorizată. Împreună cu Primăria am luat toate măsurile pentru ca elevii noștri să fie primiți într-un spațiu curat și igienizat”, a declarat managerul.Lucrări de reparaţii şi igienizări au fost efectuate şi la unităţile mari de învăţământ, din municipiu. „La ora actuală, continuăm igienizarea claselor, reparațiile care mai sunt de efectuat, în așa fel încât la data de 1 septembrie să fie totul gata. Momentan, am oprit puțin lucrul, pentru că suntem centru zonal de examinare pentru bacalaureatul de toamnă, dar numai în corpul A. Am zugrăvit, am mai schimbat din parchet…La noi vor învăţa din toamnă aproximativ 1.300 de copii, de la grădiniţă, până la liceu”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Anamaria Ciobotaru, directorul Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”. Şi Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria” este pregătit, şi, pe deasupra, este beneficiarul unui proiect cu fonduri nerambursabile, iniţiat de Primăria Constanța, prin intermediul căruia a fost facilitată achiziţia de instrumente, materiale necesare atelierelor de arte plastice şi modernizarea sălii de spectacol „Sergiu Celibidache”. În plus, a precizat directorul, Sorina Eftimi, în această primăvară au avut o evaluare ARACIP şi urmează să afle dacă secţia Arta Actorului a fost acreditată sau nu.