În caz că vă era dor de primarul-măscărici… Iată cum s-a lepădat Constanţa de Cazino

În caz că vă era dor de primarul-măscărici… Iată cum s-a lepădat Constanța de Cazino

Ședința, desfășurată pe 24 august 2011, la ora 12, a fost condusă de consilierul Răducu Popescu și consemna prezența a 23 de consilieri. Primul pe ordinea de zi, a fost proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului - teren și construcție - Cazino Constanța, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, din administrarea Consiliul Local al Municipiului Constanța în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Inițiatorul era însuși primarul Radu Ștefan Mazăre. Discuțiile și votul rapid care a urmat demonstrează încă o dată graba cu care autoritățile locale doreau să scape de această clădire pentru a cărei reabilitare era nevoie de multe milioane de euro și pentru care nimeni nu era dispus să facă „sacrificii”.Redăm mai jos dialogul din timpul ședinței, întocmai cum s-a derulat el. Comentariile sunt de prisos, însă nu putem să nu punctăm faptul că din prezentarea lui Radu Mazăre reiese foarte clar că nu era nimic concret vorbit și stabilit cu cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și că așa-zisa preluare s-a făcut „pe genunchi” și, mai mult decât atât, nimeni nu a luat cuvântul și nu s-a declarat împotriva acestei hotărâri.Așadar, începem cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi (punctul 24): „Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului - teren și construcție - Cazino Constanța, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Dezvoltării Regionale și Turismului”, inițiator primar, Radu Ștefan Mazăre. Cine dorește să ia cuvântul? Dacă sunt reprezentanți ai partidelor…? Era invitat cineva de la Partida Rromilor sau… Nu știu exact ce partid….Se fac comentarii în sală.M-ascultați un moment?! Până în momentul acesta nu avem o înștiințare oficială, la Primărie, din partea Ministerului, că ar dori să-l preia în administrare în vederea reparării. Avem o adresă, primită de dl. Făgădău de la un director din minister, care spune că vor să se implice financiar…: Că au decis…: Că au decis să se implice financiar. Știți că am avut o întrunire organizată de liberali, de dl. Cupșa, bine organizată, cu prefectu’, în care… și cu d-na Păuleanu, arhitect, în care să discutăm despre Cazino. La întâlnirea respectivă, am convenit să dăm un răgaz de două luni Guvernului, având în vedere că imobilul se degradează și nu putem să așteptăm un an de zile până când ia o decizie, ca să spună și să ne informeze dacă se implică sau nu. Repet, oficial, nu avem decât această adresă din partea Ministerului, cum că doresc, au decis să se implice.Având în vedere toate discuțiile și toată polemica purtată pe la televizoare și pe blog, că eu n-am blog, pe un blog, și că doamna ministru a spus că va da ea banii ca să repare această clădire, eu cu dl. Decebal am gândit să fim în întâmpinarea dorinței dumneaei și să transmitem în administrare, pe durata reparațiilor, Cazinoul, Ministerului Dezvoltării. Ca să n-avem discuții… „că vrem”… „că nu vrem”… „că, de fapt, suntem supărați”… „că ar vrea să-l repare” și așa mai departe!Ca atare, vă supun aprobării această hotărâre de transmitere în administrare, pe durata reparațiilor și a investițiilor, către minister, după care, dumnealor n-au decât să facă formalitățile să-l preia și să-l repare. Acuma, stau și mă gândesc că ar trebui să mai punem un amendament, ca, dacă nu încep procedura într-un termen de… procedura însemnând evaluare, proiectare, reparații, într-un termen de… el să revină Consiliului. Să nu-l dăm și să ne trezim că zace pe acolo ani de zile și ne cade în cap, nu!?!Se fac comentarii în sală. (Da, da…): Ce termen propuneți dumneavoastră? Deci, noi, să le transmitem în administrare, să le spunem că într-un termen de… ar trebui să înceapă reparația.Se fac comentarii în sală. (Șase luni…): Da’ șase luni… Nu știu dacă pot să facă licitație pentru proiectare și pentru construire. Eu aș pune un termen de un an de zile. Nu?! Păi, procedural, nu se poate!: Ca să facă diligențele de preluare, în mod cert, șase luni…: Noi…Trebuie să le dăm un termen, ca să facă diligențele de preluare.Cum să spunem, corect?Domnu’ primar, ca să nu le dăm… să pară ceva ultimativ, pentru preluare, eu zic să le dăm termen, în primul rând ca să-l preia ei prin hotărâre de guvern…Păi, nu, că dacă ei nu-l preiau prin hotărâre, noi putem să anulăm hotărârea noastră…Se fac comentarii în sală. (Oricând…): Oricând. E nulă. Am dat ceva și nu vrea să ia nimeni. Eu zic să punem un termen de un an de zile în care să înceapă refacerea Cazinoului. În cazul în care nu încep într-un an de zile, Cazinoul să revină municipalității.Se fac comentarii în sală. (Și dacă nu-l preia?)Hotărârea o dăm acum…Se fac comentarii în sală.: Nu știu, atunci, propuneți dumneavoastră!: Să-l preia, prima dată într-un termen și apoi, într-un termen de… un an…Se fac comentarii în sală.: Cum să spunem?Să-l preia într-o lună, două…: Să-l preia în două luni și după aceea să-l repare… Mă rog, să facă…Atunci, facem… Cum? Îl notați dumneavoastră, doamnă?Da.: Eu zic, din momentul intrării în vigoare a hotărârii noastre, că mai durează, prefect și așa mai departe, în termen de trei luni să preia, printr-o hotărâre de guvern…Se fac comentarii în sală. (Și apoi, treaba lor…)Păi, nu „și apoi treaba lor”! Și dacă nu-l repară?Se fac comentarii în sală. (Corect…): Dacă nu-l repară e iar treaba noastră! Și, din momentul preluării de către ei, au termen de un an de zile ca să înceapă reabilitarea Cazinoului. În caz contrar, Cazinoul revine municipalității. Deci, așa dăm hotărârea.Se fac comentarii în sală. (Da, e bine…)După trei… sau după un an și trei luni?Păi, după un an și trei luni, nu?! Că, dacă-l preiau, după aia iar ajungem la povestea de proceduri. Trebuie să facă proceduri de…Se fac comentarii în sală. (Un an și trei luni de la data preluării.)Deci, un an și trei luni din momentul ăsta.Sau trei luni, dacă nu-l preiau în trei luni.: Sau trei luni, dacă nu-l preiau.Trei luni de zile, e un termen suficient pentru a da o hotărâre de guvern…Corect. După care…Trebuie rediscutați termenii…: Nu. După aceea le dăm un an de zile ca să înceapă reparațiile. E rezonabil, nu?!Sunt doi timpi în care…: Deci, e OK, așa!Se fac comentarii în sală. (Da, da.)Asta e cu Cazinoul!Se fac comentarii în sală. (Și dacă pierd alegerile, ce se întâmplă?)Nu știu! Să dea Dumnezeu să se întâmple! Cum a zis orbul: „Mai vedem!”: Doamna Enache, dacă doriți să recitiți amendamentul, astfel încât să-l pot supune la vot. Doamna Enache va da citire amendamentului, astfel încât să-l putem supune la vot exact în forma în care a fost formulat.: Deci, amendamentul va fi formulat astfel: „În termen de trei luni de la emiterea hotărârii de consiliu local…De la intrarea în vigoare.De la intrarea în vigoare a hotărârii consiliului local, să poată să fie emisă…Și în caz contrar…Se fac comentarii în sală. (Maxim….maxim…): Să fie emisă, nu să „poată”, în maxim trei luni…: Și să fie emisă, deci, hotărârea de guvern, în termen de trei luni. Și după aceea?În cazul în care nu este emisă, hotărârea noastră de transmitere își încetează efectele. Da?Se fac comentarii în sală. (Da.)O dată. Doi…Și, al doilea alineat: „În termen de un an, de la preluarea prin hotărâre de guvern, să înceapă reparațiile. În caz contrar, imobilul va reveni municipalității”.Perfecțiune!Se fac comentarii în sală. (Să înceapă lucrările pentru reparații.): Da, să înceapă reparațiile.: În maxim….: În maxim un an de zile.În maxim.Așadar, amendamentul conține doi timpi, primul - trei luni, al doilea - un an de la cele trei luni. Îl supun la vot. Cine este pentru amendament? Abțineri? Voturi împotrivă?Avem 23 de voturi pentru.: Și acum, voi supune la vot proiectul împreună cu amendamentul votat. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?: Avem 23 de voturi pentru.