În atenţia constănţenilor care vor să muncească în străinătate. Culegătorii de zmeură, la mare căutare în Portugalia

În atenția constănțenilor care vor să muncească în străinătate. Culegătorii de zmeură, la mare căutare în Portugalia

Pentru acest început de lună, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă le pune la dispoziție constănțenilor, un număr de 2.225 locuri de muncă peste hotare, prin rețeaua Eures. Astfel, în Austria, se caută lucrători forestieri, cunoscători de limba germană, care sunt plătiți cu aproximativ 1.500 euro pe lună. În Bulgaria, un operator în industria de prelucrare a lemnului va obține un salariu de bază de numai 360 euro, la care se adaugă bonusurile de performanță, aici salariul maxim fiind de 620 de euro pe lună. La rândul lor, danezii își plătesc culegătorii de mazăre în funcție de cantitatea culeasă, aici salariul minim lunar, pentru 172 de ore lucrate fiind de 690 de euro. Dacă se culege mai mult de 1.950 kg, se va plăti în plus, pentru fiecare kilogram, suma de 0,35 euro/kg, asta ca bonus la salariul minim.În Portugalia, se caută șefi de echipă, pentru culegerea zmeurei. Salariul de bază este de 691 euro, plus 115 euro (o parte din concediu și indemnizație de Crăciun).Pentru cei care aleg să plece în Germania, ca mecanici de locomotivă, ei vor fi recompensați pentru munca depusă cu salarii cuprinse între 2.322 și 2.616 euro, în funcție de calificare. Venituri mai mici vor încasa operatorii stivuitori, respectiv 1.475-1.500 euro pe lună. În cazul inginerilor de sisteme integrate, salariile sunt negociabile, în funcție de calificare și experiența profesională. Tot în această țară, unui dezvoltător web front-end i se oferă 2.500 euro pe lună, iar unui bucătar, între 1.653 și 2.922 euro pe lună. Italia, în schimb, își plătește asistenții medicali cu zece euro pe oră, iar cei din Malta le dau între 250 și 300 de euro pe săptămână, plus plata orelor suplimentare, celor interesați. Tot aici, un inspector control calitate primește în jur de 800 de euro.