În 2011, Spitalul Mangalia se dotează cu aparatură modernă

În anul care începe, conducerea Spitalului Municipal Mangalia speră să culeagă „roadele” proiectelor demarate în 2010. Adică, să doteze unitatea cu echipamente medicale moderne. Un prim obiectiv este dotarea grupurilor operatorii. „Avem sprijinul autorității locale, Consiliul Local Mangalia a votat alocarea a 2,4 milioane de euro din fondurile comunității pentru achiziționarea de echipamente medicale. Noi am propus achiziționarea a tot ce are nevoie un anestezist în timpul operației, a unui laparoscop, a unui ecograf. Cel mai probabil, în aprilie, vor sosi primele achiziții”, a declarat pentru „Cuget Liber”, dr. Liviu Mocanu, managerul unității. Tot în acest an, se preconizează începerea lucrărilor de modernizare la ambulatoriul spitalului, în cadrul unui proiect depus de anul trecut și în care se speră să se obțină fonduri europene. „Este vorba de două proiecte, de tehnologia informatizării și modernizarea și dotarea ambulatoriului, în valoare de două milioane de euro. Dosarele au fost depuse, așteptăm finanțarea. În ambulatoriu, se are în vedere modificarea circuitelor, instalarea unor aparate de aer condiționat, achiziționarea unui computer tomograf”, a adăugat dr. Mocanu. Managerul spitalului a mai precizat: „Îmbunătățirea dotărilor înseamnă o finanțare mai bună de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și creșterea calității serviciilor medicale”.