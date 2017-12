Impozit pe veniturile marinarilor? "Prin furtună treci cu tot echipajul, nu doar cu brevetaţii!"

Reacții pro și contra

Impozit pe veniturile marinarilor? "Prin furtună treci cu tot echipajul, nu doar cu brevetații!"

Articolul „Am fost aruncați în cea mai mare mizerie socială, nu avem bani nici de medicamente!”, publicat în ediția online a ziarului „Cuget Liber” și în care un fost comandant de cursă lungă, Stelian Ursu, deplânge situația dramatică prin care trec mulți foști marinari cu funcții de comandă din Marina Comercială, a generat o multitudine de comentarii și opinii venite atât din partea celor care au navigat, cât și a altor categorii sociale, mai mult sau mai puțin oropsite.Unii îi acuză pe marinari, spunând că, atunci când au avut bani mulți pe mână, nu s-au gândit la pensionare, alții spun că, în afară de șefi, pe navă mai sunt și marinari pe care nimeni nu-i apără, alții își amintesc de mâncătoria din flota maritimă românească a anilor 90.Sunt și voci care susțin că, pentru evitarea acestor situații, veniturile marinarilor, indiferent unde ar fi obținute, ar trebui - sub o formă sau alta - impozitate.Redăm, în rândurile următoare, câteva dintre comentariile cititorilor noștri.Constantin Gheorghe: „Din 94-95 și până acum, nu și-a dat nimeni seama? Nu sunt brevetat și nu mai navig din 95, atunci când au început marile mâncătorii în flota maritimă românească. Că să pleci în voiaj, trebuia să dai șpagă diurna pe trei luni. Ajungeai la barcă și după trei luni, te «avionau», pentru că venea titularul postului. Am fost așa de scârbit, că am plecat fără să mă uit în urmă. Iar acum se vorbește doar de brevetați, ca și cum ceilalți nici nu au existat. Așa a fost întotdeauna, brevetatii «țineau vaporul»! «Negrii» de la mașină sau de pe covertă nu contau. Marinarul, indiferent cât câștigă, cheltuie tot, nu se gândește la zilele negre de la bătrânețe. Domnii brevetați se bat doar pentru pensiile lor; pentru echipaj, nu ne privește! Așa a fost și pe vapoare în flotă, așa se întâmplă și în societatea românească, de-asta nimic nu merge în România și ne îngropăm pe zi ce trece. Treci prin furtună cu tot echipajul, nu de unul singur sau doar cu brevetații”.Nelu Morariu: „Legea pensiilor pentru personalul navigant maritim și aerian. Cel maritim a fost șters, pentru că nu mai avem flotă și iată rezultatul: un comandant de aeronavă are pensie de 5 ori mai mare ca un comandant de navă! Un șef mecanic, după 40 de ani vechime, cam jumătate din vechime numai pe mare - pensie 766 lei, iar acum, după a treia mărire a pensiilor, 1.010 lei! Trist, dar adevărat”.Cristian Bobeică: „Nu sunteți îndreptățiți să plângeți, mai ales comandanții. Ați navigat pe 10.000 dolari pe lună, alții pe 13.000 dolari pe lună... și veniți acum și plângeți că aveți pensie mică? Rușine! De ce nu ați declarat tot venitul? Sau de ce nu ați plătit «din mână» mai mult la pensie? Doar nu vreți acum și pensii speciale”.Marin Gheorghe: „Asta se trage de la contractele din Cipru sau din alt off-shore. Cred că toți știm de la început care e treaba, dar tentația e mare. Poți contribui la pensie cu banul «din mână» sau te poți înscrie la un fond privat de pensie. Sau îți cumperi două garsoniere într-un oraș turistic și le pui la muncă. În 8-9 ani, se amortizează investiția, după care mergi pe plus și ai un ban la bătrânețe. Până ieși la pensie, cu banii după chirie mai iei una. Cu 3x100x20zile = 6.000.Pensionar barosan lemn Norvegia”.Alex P.: „Marinarii să își declare toate veniturile și după aceea să ceară pensii. Să plătească impozite, la fel ca toată lumea”.XXX„Sistemul pensiilor publice bazate pe punctaj ne-a aruncat în cea mai mare mizerie socială, fără posibilități de supraviețuire, nici chiar medicamentele necesare nu le putem procura!”.Aceasta este declarația terifiantă a comandantul de cursă lungă Stelian Ursu, făcută în timpul întrunii de la București, la care au participat o delegație a Ligii Navale Române, alcătuită din comandanții de nave maritime Stelian Ursu, Mircea Bulgăr și Cherim Nejmedin, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale și deputatul George Vișan.Subiectul discuțiilor a fost revizuirea legislației pensiilor în domeniul naval, precum și promovarea unei inițiative legislative în vederea reparării unei inechități produse personalului navigant maritim care a efectuat serviciul numai pe navele comerciale aflate sub pavilion românesc.