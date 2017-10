Absurditățile birocrației:

Imobilizată la pat, dar bună de alergat pe stadion

Este imobilizată la pat de mai bine de jumătate de an. Nu poate să-și miște nici mâinile, nici picioarele, iar în majoritatea timpului este inconștientă. Cu toate acestea, nu are certificat de handicap. Este vorba despre Valentina Gheorghiță, în vârstă de 75 de ani, o femeie din Constanța care, potrivit Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, este aptă de muncă, având grad de handicap ușor spre zero. În consecință, nu are nevoie de însoțitor și nu are drept de ajutor social. „Este bună de dus la stadion. Așa reiese din hârtia completată de comisie și semnată de dr. Iuliana Botezatu”, ne spune Mariana Neagu, fiica femeii. O îngrijește zi de zi, ceas de ceas, deși este și ea, la rândul ei, bolnavă. Din luna iunie, li s-a tăiat și indemnizația pentru handicap de gradul II, nerevizuibil, pus în anul 2002, pentru neoplasm de colon operat. Necazurile femeii au început la sfârșitul lunii ianuarie, când internată fiind în spital, dar fără supraveghere medicală, a căzut și și-a fracturat șoldul. „După cum mi-au povestit bolnavele care erau în salon cu mama mea, pe la 2-3 noaptea, vrând să meargă la toaletă, a căzut. Asistenta Mariana Ungureanu a ridicat-o și a abandonat-o în pat, unde am găsit-o în dimineața următoare. Acest lucru nu este consemnat în foaia de observație, de aceea am și făcut o plângere, în data de 1 februarie 2010, către conducerea spitalului, la care nu am primit nici până în prezent un răspuns”, a mai precizat Mariana Neagu. Dependentă de… o comisie Practic, din momentul acela ea a rămas imobilizată la pat. Între timp, boala Alzheimer de care suferea femeia s-a agravat. În luna februarie, asistentul social Iuliana Godeanu, de la Serviciul de Asistență și Protecție Socială al Primăriei, cea care a făcut ancheta socială recomanda „schimbarea gradului de handicap, deoarece starea bolnavei s-a agravat și este dependentă de o altă persoană”. Ulterior însă, în luna martie, comisia, care a venit la domiciliul femeii și al cărei președinte este dr. Iuliana Botezatu, a stabilit că aceasta are handicap ușor spre zero. Fiica doamnei Gheorghiță a făcut contestație privind decizia comisiei, contestație care, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, chiar dr. Botezatu, a fost trimisă spre rezolvare la București. Nici până în prezent nu a venit însă niciun răspuns. În schimb, din luna iunie, femeii i s-a tăiat și indemnizația pentru handicap de gradul II, „nerevizuibil”, după cum se precizează pe certificatul obținut pe 8 iunie 2002. Cele două femei trăiesc numai din pensia bătrânei, 509 lei, și ajutorul social de 125 de lei al fiicei sale. Banii de-abia ajung pentru medicamente, scutece și plata utilităților. În rest, de-abia se descurcă. Cu serviciile funerare la ușă Starea de sănătate a Valentinei Gheorghiță este din ce în ce mai gravă. Foarte rar mai este conștientă. Nu își mai poate mișca deloc mâinile și picioarele. „În data de 16 iunie, când am chemat un medic cu ambulanța, avea tensiunea 6 cu 4. Au reușit să o mai ridice puțin și au plecat. Pe 24 iulie, am solicitat din nou ambulanța. Atunci mi s-a recomandat să nu-i mai dau să mănânce și să bea căci în 24 de ore se duce. Ulterior, o firmă de servicii funerare a apărut la ușă, fără să o chem eu. Pesemne că o anunțase cineva de pe ambulanță. Dar mama nu murise și nici nu o las să moară”, ne povestește printre lacrimi Mariana Neagu. Este revoltată și se vede neputincioasă în fața unei mari nedreptăți: „Prin semnătura pe care a pus-o pe certificat, doamna dr. Botezatu a contestat tot ce s-a scris în raportul anchetei sociale, a contestat diagnosticul medicului de familie, al medicului specialist și al medicului primar geriatrie. Știu sigur că Alzheimer figurează pe lista bolilor cu handicap. Dar cine primește acest drept? Cum hotărăște doamna dr. cine are dreptul de grad de handicap și cine nu?”.