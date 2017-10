IMAGINI SCANDALOASE DE LA BALUL BOBOCILOR! ELEVII AU MIMAT SEX ORAL ÎN GRUP, DE FAŢĂ CU PROFESORII

IMAGINI SCANDALOASE DE LA BALUL BOBOCILOR! ELEVII AU MIMAT SEX ORAL ÎN GRUP, DE FAȚĂ CU PROFESORII

Ştire online publicată Miercuri, 25 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Conducerea Colegiului Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” din Cluj-Napoca a declanșat o anchetă, după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini indecente cu eleve de 15 ani, de la un Bal al Bobocilor.În imaginile apărute pe Facebook se poate observa cum tinerele au fost puse să mănânce câte o banană din poala partenerilor, în timp ce aceștia stăteau pe scaun, la Balul Bobocilor.Potrivit directoarei liceului, Angela Roșca, „școala nu a organizat și nu organizează astfel de manifestări, nici în școală, nici în afara ei, având în vedere dificultatea asigurării securității elevilor într-un mediu privat”, scrie Monitorul de Cluj.„Școala nu și-a asumat în niciun fel evenimentul, nefiind promovat la nivelul unității. Vom desfășura o anchetă, o analiză, vom convoca Colegiul Profesoral. Vă pot spune că în numele acestei instituții, sub egida acesteia nu a fost organizată nicio astfel de manifestare, nicio acțiune de gen Balul Bobocilor. La acea manifestare nu a participat sub nicio formă niciun cadru didactic și noi de ani de zile nu organizăm în numele școlii așa ceva, părinții știu, elevii știu. În mediul privat ce face fiecare... Am constatat de ani de zile că într-un mediu privat, într-un club privat, școala nu poata asigura paza și ordinea, poate scăpa situația de sub control”, a mai spus Angela Roșca.În schimb, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a precizat că este de datoria școlilor să organizeze balurile bobocilor, în condiții optime.„Printr-o adresă transmisă unităților de învățământ, încă din anul 2015, Inspectoratul Școlar Județean Cluj reamintește conducerilor unităților de învățământ că este responsabilitatea acestora de a verifica toate aspectele legate de desfășurarea unui eveniment al școlii într-o altă locație decât cea a unității, atunci când aprobă o astfel de manifestare. În acest context, mesajul conducerii ISJ viza atât verificarea spațiului în care se desfășoară activitatea, cât și măsurile de siguranță a elevilor, cu accent pe numărul cadrelor didactice/adulților însărcinați cu supravegherea minorilor, astfel încât aceste evenimente să fie unele ale bunei dispoziții și decenței specifice calității de elev. Astfel, decizia de a organiza aceste tipuri de evenimente aparține conducerii unităților de învățământ, cu asigurarea condițiilor optime”, a precizat ISJ Cluj.Mai multe imagini, în care elevele mimează sexul oral, au ajuns pe Facebook, provocând un val de indignare. Majoritatea comentariilor au criticat modul în care s-a desfășurat proba și au cerut să fie luate măsuri.Potrivit presei locale în imagini apar elevi ai Colegiului Tehnic de Comunicații Augustin Maior Cluj-Napoca iar balul a avut loc pe 20 octombrie.SURSA: stirileprotv.ro