IMAGINI ÎNFRICOŞĂTOARE LA CONSTANŢA. "În viaţa mea nu am văzut aşa ceva"

IMAGINI ÎNFRICOȘĂTOARE LA CONSTANȚA. "În viața mea nu am văzut așa ceva"

Scene din filme de groază, zilele acestea, la Constanța, unde, o întreagă zonă de vegetație este cuprinsă de pânze întinse de o specie de paraziți. Deși reprezentanții Primăriei Constanța au fost sesizați încă de la sfârșitul săptămânii trecute, deocamdată nu s-a acționat în zonă cu niciun fel de substanță care să împiedice extinderea paraziților și la copacii sănătoși.Toată scena se petrece pe valea portului, la Poarta 4, în spatele blocului turn de la gară. Deși zona nu este intens circulată, mai multe persoane au observat cum pânze albe și milioane de omizi de mici dimensiuni au cuprins copacii de pe vale și au atacat toată verdeața din porțiunea respectivă.„De câteva zile, la intrarea la trepte, au apărut niște gândaci, viermi, care au îmbrăcat copacii și tot ce este sub ei într-o pânză albă. Am sunat la primărie sâmbătă, dar dispecerul mi-a amintit că este liber sâmbătă și duminică și nu se lucrează, deși putea anunța un superior să vină să vadă să nu lase să înainteze. Dar nimic. Este o imagine de coșmar pe care au creat-o acele insecte. În preajma locului cu pricina este un loc de joacă pentru copiii de la blocurile din zonă, poarta 4, unde intră și ies sute de salariați. Acum sunt peste tot viermii, pe bordură, copaci, te trezești cu ei pe tine aduși de vânt”, ne-a povestit constănțeanul Romeo E.Ne-am deplasat și noi la fața locului și am găsit o întreagă colonie de omizi de mici dimensiuni care invadaseră o porțiune a malului spre port. Corpurile copacilor erau complet prinse în pânză albă, iar bordurile și șoseaua păreau desenate cu cretă albă. Pânza era întinsă și pe sol, printre toate celelalte plante.„Este incredibil ce se petrece aici. Nu am mai văzut în viața mea așa ceva. Nu știu ce insectă o fi. Dar zilele trecute erau doar vreo doi copaci acoperiți, acum este cuprinsă aproape toată valea”, ne-a spus un bărbat care se oprise în drum să vadă atent ce se întâmplă.Potrivit specialiștilor, omizile fac parte din familia cotarilor. Dacă ele sunt perturbate în timp ce se hrănesc, se acoperă de o pânză subțire, pe care o țes rapid. Din luna iunie, omizile coboară pe fire de pânză până ajung pe sol și pe pământ se transformă în pupe. În toamnă eclozează fluturii.Acțiuni fitosanitare săptămânaleAm luat, ulterior, legătura cu reprezentanții Primăriei Constanța, care ne-au spus că vor trimite un echipaj în zonă, pentru dezinsecție. „Orice constănțean poate depune o sesizare pe Facebook sau la dispecerat, la numărul de telefon 0241/55.00.55. Sesizarea vine în formă electronică la noi astăzi, cum ar veni, iar mâine se va acționa”, ne-a explicat o persoană de la Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare.De altfel, se acționează deja în mai multe zone din oraș. „Săptămânal, încă din luna aprilie, se realizează acțiuni fitosanitare atât în stațiunea Mamaia, cât și în spațiile publice și parcurile din Constanța. Substanțele sunt biodegradabile, nu sunt toxice pentru om sau animalele de companie. Programul după care desfășurăm aceste acțiuni este între orele 8,00 și 16,00, pe domeniul public”, a precizat Luiza Pară, inspector în cadrul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare din cadrul Primăriei Constanța.