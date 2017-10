IMAGINI INCREDIBILE / Plaja Modern a fost "confiscată" - se vor construi blocuri şi hoteluri

IMAGINI INCREDIBILE / Plaja Modern a fost "confiscată" - se vor construi blocuri și hoteluri

Constanța este betonată aproape de la un cap la altul. Aproape că nu mai există bucățică de spațiu verde. S-a construit peste tot: între blocuri, în piețe, în parcuri, nu mai ai unde să arunci un ac. Odată ce au terminat (cu) orașul, așa-zișii investitori, sub atenta îngrijire și protecție a autorităților locale, au luat la rând falezele și plajele. Au construit tot ce se putea construi în nord și acum au venit la sud, unde au pus ochii pe Plaja Modern și pe iarba verde de pe falezele ce o despart de oraș. După veștile că, dinspre Hotelul Palas, în zona străzii Mircea cel Bă-trân, până la intersecția cu Bulevardul Ferdinand, noul PUZ al Constanței prevede blocuri de până la 30 de etaje, vine surpriza din zona Eminescu. Acolo, perimetrul a fost deja împrejmuit. Investitorul nu s-a mulțumit însă numai cu taluzul. Terenul cuprinde trotuarul pietonal, dar și o porțiune mare de plajă. Mai mult decât atât, deși deschiderea la strada Eminescu nu pare mai mare de 50 de metri, odată ce începe panta, ea se lărgește zeci de metri, atât în stânga, cât și în dreapta. Gardul face două bucle și, pe o latură, include chiar și accesul pie-tonal către plajă, din fața Restauran-tului Zorile. Practic, pe acolo nu se va mai putea coborî pe Plaja Modern. Pe nisip, zona împrejmuită este de câteva mii de metri pătrați și se întinde până la aproximativ zece metri de malul apei. Un panou ne anunță că este un „Început de șantier”, iar pe o altă pancartă suntem informați că obiectivul este „Proiect al Programului de Dezvoltare Edilitară a Municipiului Constanța - Zona Faleză, Str. Mihai Eminescu”. Beneficiarul investiției este Primăria Municipiului Constanța, proiectantul general este Fin. Co.Ge. R.O. S.P.A., Ing. Maurizio Baroncini și S.C. Kalinia Proiect S.R.L., iar constructorul este tot Fin.Co.Ge.R.O. S.P.A. Un sfert din teren este concesionat! Constructorul are trei autorizații de construire, eliberate în octombrie și decembrie 2010, una pentru organizare de șantier, una pentru împrejmuire teren (pentru organizare de șantier) și una pentru urbanizare ansamblu - Zona Eminescu. Autorizația pentru urbanizare vine în urma Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța, nr. 231 din 5 octombrie 2010. În document se precizează că „Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru Constanța, Zona Faleză, Str. Mihai Eminescu, proiect al programului de dezvoltare edilitar-urbană al municipiului Constanța, teren în suprafață de 43.022 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța. Terenul, din care suprafața de 10.620,05 mp este concesionată de Fin.Co.Ge.R.O. Spa Catania - Italia, conform contractului nr. 38.134/15.06.2000, act adițional nr. 38.742/2000 și procesul verbal de predare primire nr. 78.151/2009”. Cinci blocuri-turn și un hotel Așadar, italienii de la Fin.Co.Ge.R.O. Spa nu au decât un hectar din terenul respectiv, dar ei au împrejmuit o suprafață mult mai mare. Deși auto-rizațiile sunt destul de vechi, șantierul pare să fi apărut peste noapte. Totuși, lucrările sunt de amploare și nu par nicidecum provizorii, având în vedere că gardul de pe plajă are fundație de beton. Surse neoficiale spun că acolo se vor ridica blocuri înalte, un întreg ansamblu rezidențial. De altfel, pe Internet, zona este deja marcată pe o hartă, sub titlul de Fincogero Eminescu Street Project. Se precizează că este „În construcție” și că acolo vor fi ridicate cinci blocuri-turn, unul de 12 etaje și câte două de 14 și 16 etaje, dar și un hotel cu 10 etaje. Este puțin probabil ca toate aceste construcții să fie „înghesuite” în cei 10.000 de metri pătrați. Toată lumea tace Am încercat să aflăm cine le-a permis investitorilor să împrejmuiască plaja și să închidă accesul pietonal, atât cel spre nisip, cât și trotuarul de pe str. Eminescu. Nimeni nu suflă o vorbă. Contactat telefonic, Cătălin An-ton, purtătorul de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă „Dobrogea Litoral” - instituția care administrează plajele, ne-a precizat că se află în Ucraina și nu are informații, dar ne-a sugerat să trimitem o solicitare în scris către colegii săi. Am dorit apoi să aflăm și părerea directorului executiv al ABADL, Marian Mitrea, dar nu ne-a răspuns la telefon. La fel a procedat și purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Liviu Tramudana. Lipsa de transparență a autorităților, ițele foarte încâlcite ale proiectului, dar și istoricul investitorului Fin.Co.Ge.R.O., care încă se judecă cu Primăria Constanța pentru un contract din anul 2000, ridică multe semne de întrebare asupra legalității construcțiilor. În plus, este mai mult decât nefiresc ca plaja constănțenilor - Plaja Modern să dispară sub niște mastodonți de beton.