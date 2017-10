IMAGINEA ZILEI. Tripleţi născuţi pe cale naturală

IMAGINEA ZILEI. Tripleți născuți pe cale naturală

Tripleții cântăresc peste 2.000 de grame fiecare și au primit nota 8 la naștere, susțin neonatologii maternității din Slobozia. Nașterea de tripleți, fără ca mama să recurgă la tratamente de inseminare artificială, sunt extrem de rare, explică medicii, citați de guraialomitei.com.„Azi dimineață (miercuri, n.red) între 6:20 și 6: 28 s-au născut trei gemeni: o fetiță de 2000 de grame, un băiețel de 2120 grame și o altă fetiță, al treilea geamăn de 2200 de grame. Sunt frumoși, sunt bine toți, au primit nota 24, cumulată. Fetițele, ca de obicei, sunt mai istețe, și așteptăm să se deștepte și băiețelul pe traseu. Am mai avut tripleți, destul de rar, e adevărat.”, a explicat medicul Gabriela Dumitru de la Maternitatea Slobozia, pentru sursa citată.Femeia mai are acasă 8 copii, cel mai mare în vârstă de 19 ani, iar cel mai mic de doi ani și jumătate.Mămica tripleților este din Bordușani și se aștepta să nască doi bebeluși: “ Nu am știut că am trei, că domnul doctor la Fetești mi-a zis de gemeni, și când mi-a venit sorocul m-au trimis la Slobozia. Și am avut noroc cu domnul doctor de aici că m-a ajutat să nasc. A fost mai greu, dar ce să fac? Acum sper să fim sănătoși toți.”