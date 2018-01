IMAGINEA ZILEI / Primele locuri de parcare pentru femei, mai late decât cele obişnuite

1

Locuri de parcare pentru femei

In Germania exista de ani buni in parcarile subterane. Se afla in apropierea iesirilor, sunt mai luminate si sunt mai late pentru a deschide portiera masinii sa scoti copilul in siguranta. Toate acestea pentru a oferi o siguranta sporita si confort mamelor. Va rog sa va informati corect inainte de a scrie un articol.