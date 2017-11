IKEA, FORŢATĂ SĂ RETRAGĂ DE PE PIAŢĂ MOBILĂ, DUPĂ CE A MAI MURIT UN COPIL. SUNT OPT MORŢI ÎN TOTAL!

IKEA, FORȚATĂ SĂ RETRAGĂ DE PE PIAȚĂ MOBILĂ, DUPĂ CE A MAI MURIT UN COPIL. SUNT OPT MORȚI ÎN TOTAL!

Ştire online publicată Miercuri, 22 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou scandal lovește retailerul suedez Ikea. Compania a lansat un apel asupra cumpărătorilor pentru a înapoia aproximativ 29 de milioane de dulapuri și sertare după moartea unui al optulea copil, scrie The Independent.Lars Petersson, CEO Ikea, a declarat că se dorește sporirea gradului de conștientizare a campaniei de rechemare a mai multor tipuri de dulapuri și sertare care se pot răsturna cu ușurință dacă nu sunt ancorate corespunzător pe un perete, scrie Independent.Moartea unui copil din California, care a fost prins sub un dulap Ikea Malm în mai, a ridicat întrebări dacă Ikea a răspândit în mod eficient apelul de rechemare a produselor, care a fost anunțat pentru prima dată în iunie 2016. Retailerul suedez și organele federale de reglementare a siguranței solicită clienților să ia măsuri imediate pentru a ancora corespunzător mobilierul sau pentru a îl da înapoi în magazin.Apelul, care se aplică numai clienților din Statele Unite și Canada, este pentru dulapurile pentru copii mai înalte de 59.69 cm și pentru obiectele de mobilier pentru adulți mai înalte de 74.93 cm. Clienții ar trebui să contacteze Ikea pentru un kit gratuit de montare pe perete. Compania se oferă, de asemenea, să trimită echipaje pentru a le atașa în casă.În plus, Ikea oferă rambursări complete pentru oricine nu mai dorește mobila. Clienții îi pot aduce într-un magazin sau Ikea îi va ridica personal.Cel puțin opt copii sub vârsta de trei ani au fost uciși după ce dulapuri au căzut peste ei, potrivit CPSC. Prima moarte a avut loc acum 28 de ani, iar celelalte au avut loc după 2002.Petersson a spus că mai mult de un milion de dulapuri au fost returnate sau ancorate pe pereți cu ajutorul companiei din 2015, când Ikea a oferit pentru prima dată kituri gratuite de montare pe perete.Ikea a spus că produsele retrase sunt vândute cu instrucțiuni în care se precizează că acestea trebuie să fie atașate de pereți. Petersson a subliniat faptul că obiectele de mobilier nu reprezintă un pericol atunci când acest lucru este făcut.Revocarea este pentru toate dulapurile și sertarele Ikea care nu respectă standardele industriale ale SUA în domeniu, fiind incluse 8 milioane de unități care au fost vândute din 2002 până în iunie 2016.Peterson a spus că Ikea a încetat să vândă produse care nu respectă standardele din Statele Unite.