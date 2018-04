Ieşiţi la grătar de 1 Mai? Atenţie unde faceţi focul şi lăsaţi gunoaiele!

Ieșiți la grătar de 1 Mai? Atenție unde faceți focul și lăsați gunoaiele!

De mult n-au mai avut constănțenii un 1 Mai cu așa mult soare și temperaturi ridicate. Așa că toți cei care rămân în oraș își vor petrece o mare parte din această minivacanță la aer curat. Cum plajele vor fi pline de turiști și vor răsuna de muzică electronică, mulți vom alege o ieșire la iarbă verde.Atenție mare, însă, unde campați, unde faceți focul și unde vă lăsați gunoaiele, căci s-ar putea să vă coste mai mult decât face. Legile sunt dure pentru cei care nu păstrează curățenia la picnic, care dau muzica prea tare sau fac grătarul în locuri nepermise. De mai bine de șase ani, țara noastră are o lege a picnicului care stabilește în ce condiții pot ieși românii la iarbă verde. Însă, mulți nici acum nu știu unde pot să facă focul și unde nu.Zilele trecute, la Constanța, polițiștii locali au amendat mai multe persoane care făceau grătar în Parcul Tăbăcărie. Singurele locuri din municipiu unde puteți încinge grătarul în municipiu sunt în spațiile special amenajate de primărie, adică la piciorul podului de la Doraly, în cartierul Poarta 6, în zona Badea Cârțan și în Faleză Nord. Recent, acestea au fost refăcute, au fost montate grătare noi și recipiente cu nisip, pentru stingerea focului.„Le atragem atenția tuturor celor care doresc să participe sau să organizeze un picnic sau grătar pe domeniul public, că trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: conform Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, acestea nu se pot derula decât în zone special amenajate, dotate cu utilități și facilități pentru desfăurarea activităților de picnic în care aprinderea focului este permisă.Este, astfel, strict interzisă aprinderea focului pe străzi, în curțile interioare ale blocurilor, pe spațiile verzi, în cimitire și oricare alte locații care nu sunt special amenajate în acest sens.De asemenea, în zonele indicate pentru activitățile de picnic – zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităților precum și zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităților, sunt permise activități de picnic, însă fără a se aprinde focul. Conform actelor normative în vigoare, cei care desfășoară activități de picnic în afara zonelor special amenajate sau a zonelor indicate pentru astfel de activități, pot fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei”, avertizează reprezentanții autorităților.Dacă preferați să vă refugiați pe cărările pădurilor din împrejurimi, trebuie să știți că și acolo sunt reguli foarte stricte. Echipe mixte ale Jandarmilor, Gărzii de Mediu și Pompierilor vor lua la picior pădurile și locurile consacrate pentru picnic, pentru a verifica dacă respectăm mediul înconjurător și mai ales legea. Nu mai putem să facem focul unde ne place, să lăsăm gunoaiele la marginea pădurii, să spălăm vasele în râu, iar amenzile sunt usturătoare, de până la 5.000 de lei.Potrivit Legii Picnicului, dacă lăsați gunoaiele împrăștiate, amenda este între 200 și 2.000 de lei. Dacă aprindeți focul unde nu e loc special amenajat, plătiți între 2.000 și 5.000 de lei. Dacă nu lăsați locul de grătar curat și nealterat, dacă aruncați țigările peste tot și nu respectați liniștea și bunele moravuri, scoateți din buzunar între 300 și 3.000 de lei. Iar dacă faceți picnic în afara zonelor special amenajate pentru astfel de activități sau a zonelor indicate de autorități pentru picnic, plătiți între 1.000 și 3.000 de lei.Așa că, puteți alege pădurile de la Valu lui Traian, rezervația Fântânița de la Murfatlar, pădurea Comorova de la Olimp, pădurea de la Cheile Dobrogei sau pădurea Hagieni. Puteți să mergeți liniștiți la grătar în oricare din aceste locuri, dar să aveți mare grijă să nu lăsați vreun tăciune aprins sau gunoaie în urmă.