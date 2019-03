IERTAREA – Calea spre propria vindecare

Zilele trecute am primit în redacție un e-mail, în care, pe lângă felicitări, am simțit durerea și dezamăgirea unui cititor cu privire la abordarea mea din articolul „Buna relație cu părinții duce la fericire”. Eram întrebată: ce facem atunci când părinții greșesc iremediabil, fiind abuzivi și influențând negativ viața propriului copil? Răspunsul meu este: „Nimeni nu merită să nu fie iertat !!!“

Să începem cu rugăciunea Tatăl Nostru, care spune: “…Și ne iartă nouă greșalele noastre, Precum și noi iertăm greșiților noștri...”. Deci, suntem iertați în funcție de cât de mult putem noi ierta, noi inițiem procesul eliberator prin iertare.

Iertarea este un proces profund interior, este o trăire puternică a inimii, este actul de a face curățenie în propriul interior. Am ajuns la concluzia că dacă te iubești mai mult pe tine însuți, reușești să ierți din tot sufletul pe cel care ți-a provocat un rău. Îi iertăm pe ceilalți dar în final ne iertăm pe noi.







Din păcate, sunt persoane(chiar și părinți) care greșesc iremediabil, abuzează fizic, psihic, sexual... și avem impresia că așa ceva nu poate fi iertat niciodată. Mergem mai departe cu această povară a neiertării, iar prin prisma celor trăite vom atrage mereu aceleași tipare care ne vor reactiva traumele trăite. Fiind împovărați de resentimente puternice, nu ne vom mai putea trăi propria viață și le vom da putere asupra gândurilor noastre celor care ne-au făcut rău.

Aceste traume pot fi vindecate, iar soluția cea mai la îndemâna oricui și care funcționează cel mai bine este IERTAREA. Uneori ne ia o viață pentru a ajunge să iertăm, alteori preferăm să „plecăm“ cu povara neiertării, pierzând din bucuria propriei vieți.

Fiind în căutarea celei mai bune tehnici de a-mi menține echilibrul mental și emoțional, datorită unei femei minunate pe care o iubesc – Roxana Gabor Iliescu, am descoperit cartea „Călătoria“. Apoi, am fost invitată la seminarul susținut în București, chiar de Brandon Bays, autoarea acestei cărți și a metodei cu același nume. Cu această ocazie am experimentat personal această metodă, care mi se pare fantastic de eliberatoare și o recomand cu toată căldura.







„Călătoria” este o introspecție ghidată în care persoana identifică amintirile dureroase din trecut și se eliberează de emoțiile negative cu care s-a confruntat și pe care le-a reprimat atâta timp.







Știm că trecutul nu poate fi schimbat, însă putem modifica perspectiva noastră asupra acestuia. A găsi puterea să iertăm, reprezintă o călătorie interioară îndelungată și uneori, complicată, în funcție de cât de dureroasă este trauma. Însă, liniștea sufletească și eliberarea pe care o oferă iertarea merită tot efortul.







Iertând și acceptând Viața, suntem mai împăcați, mai senini, mai detașați, mai toleranți, mai autentici și mult mai sănătoși.

Dragii mei, îmi puteți transmite păreri sau întrebări, atât din domeniul holistic, cât și din cel juridic, pe adresa de e-mail office@cugetliber.ro sau pe pagina mea de Facebook Cherața – Viața ca o Sărbătoare.

Cherața