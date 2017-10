"Identificarea datelor personale pentru cartelele pre-pay este necesară"

Ştire online publicată Marţi, 29 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Prim-vicepreședintele PNL Cristian Bușoi susține că identificarea datelor personale pentru cartelele pre-pay este necesară și subliniază că este nevoie de o dezbatere reală în acest caz."Avem nevoie de o discuție mai așezată pe tema cartelelor pre-pay. Dezbaterea de acum este, intenționat sau nu, exagerată și greșit prezentată ca o luptă între campionii libertății civice și serviciile bau-bau. Când în Europa mor oameni în atentate teroriste, fiecare stat trebuie să-și apere cetățenii, cu atât mai mult cu cât se pare că UE este prea anchilozată ca mentalitate a leadershipului și ca sistem birocratic ca să poată oferi siguranță. Pentru că noi, în România, am fost feriți de atentate, terorismul este doar un subiect de discuție între altele. Dacă, 'Doamne-ferește!', am trăi terorismul pe pielea noastră, cei care acum exagerează privind limitarea drepturilor ar fi primii care ar striga de ce nu s-au luat măsuri de protecție", spune Bușoi, citat de Agerpres."În România, există o doză de scepticism în legătură cu măsurile și legile care ne pot proteja, de parcă am avea nevoie de mai multe dovezi că există riscuri reale, motivația principală fiind 'lasă că la noi nu se întâmplă'. Dacă ne dorim o dezbatere reală, trebuie să avem grijă să nu inflamăm spiritele. Avem nevoie de o discuție matură, iar în Parlament se poate purta această discuție fără exagerări și cu analiza tuturor datelor, nu cu sloganuri. Dacă politicienii nu poartă cu rațiune și calm această discuție, nici cetățenii nu vor putea discerne cu adevărat care este miza și care este soluția corectă", mai arată Bușoi.