Iaurturile Danone suspecte nu se mai întorc în magazine

Directorul general al firmei Danone, Jacques Ponty, a declarat, ieri, că vânzarea de iaurt a avut de suferit în ultima perioadă din cauza suspiciunilor privind contaminarea produselor cu dioxină, dar nu a precizat pierderile suferite de companie în această perioadă. „Este clar că ,în acest moment, nu cifra de vânzări este importantă, ci faptul că am dovedit că produsele noastre sunt sigure”, a mai spus el. Pe de altă parte, toate produsele Danone care au făcut obiectul sechestrului Autorității Naționale Sanitar Veterinare vor fi distruse. „Am luat această decizie chiar dacă testele au confirmat că produsele sunt sigure, doar pentru că, în perioa-da sechestrului acestea nu s-au aflat sub controlul nostru”, a precizat Ponty în cadrul unei conferințe de presă organizate ieri. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a ridicat, miercuri, sechestrul pus asupra a 40.000 de iaurturi suspecte, pentru că testele au arătat că nu există risc pentru sănătate, însă decizia de reintroducere a produselor în comerț aparținea producătorului.Directorul general al firmei Danone, Jacques Ponty, a declarat, ieri, că vânzarea de iaurt a avut de suferit în ultima perioadă din cauza suspiciunilor privind contaminarea produselor cu dioxină, dar nu a precizat pierderile suferite de companie în această perioadă. „Este clar că ,în acest moment, nu cifra de vânzări este importantă, ci faptul că am dovedit că produsele noastre sunt sigure”, a mai spus el. Pe de altă parte, toate produsele Danone care au făcut obiectul sechestrului Autorității Naționale Sanitar Veterinare vor fi distruse. „Am luat această decizie chiar dacă testele au confirmat că produsele sunt sigure, doar pentru că, în perioa-da sechestrului acestea nu s-au aflat sub controlul nostru”, a precizat Ponty în cadrul unei conferințe de presă organizate ieri. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a ridicat, miercuri, sechestrul pus asupra a 40.000 de iaurturi suspecte, pentru că testele au arătat că nu există risc pentru sănătate, însă decizia de reintroducere a produselor în comerț aparținea producătorului.