Iaurturile „Danone“ cu vişine şi caise conţin dioxină

Iaurturile „Danone“ cu vișine și caise conțin dioxină

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dispus retragerea de pe piață a unor loturi de iaurturi cu vișine și caise, ca urmare a unor suspiciuni privind contaminarea acestor produse cu dioxină. Directorul Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Grigore Mertoiu, a declarat că acțiunea de retragere de pe piața constănțeană a acestor produse este în curs de desfășurare, urmând să fie finalizată mâine. „Am retras de pe piață mai multe iaurturi cu vișine și caise suspectate a fi contaminate cu dioxină și s-a dispus sechestrarea lor. De asemenea, am prelevat probe care au fost trimise la Laboratorul Comunitar de Referință pentru a fi analizate”, a spus Grigore Mertoiu. El a spus că nu poate da mai multe informații privind cantitatea de iaurturi retrasă de pe piața constănțeană, deoarece aceste date sunt confidențiale. Totodată, Mertoiu a precizat că primele informații ar putea fi date publicității vineri, atunci când se încheie acțiunea de retragere a produselor. Loturile de iaurturi sechestrate aparțin societății „Danone”, iar acestea ar putea conține dioxină, substanță nocivă pentru sănătatea consumatorului. Acțiunea de retragere a iaurturilor cu vișine și caise a firmei „Danone” are loc la nivelul întregii țări ca urmare a unui sistem de alertă rapidă pe siguranța alimentelor emisă de Uniunea Europeană. În urmă cu aproximativ o săptămână, reprezentanții Uniunii Europene au avertizat toate statele comunitare să retragă de pe piață alimentele care conțin aditivul E 412, cunoscut și sub numele de gumă guar. Acest aditiv se folosește în prepararea produselor din carne, lapte, iaurturi, gemuri, creme, înghețată și jeleuri. Motivul invocat pentru retragerea produselor la care s-a folosit acest aditiv se referă la faptul că el a fost exportat din India în primele zile ale lunii august și că are o cantitate peste limită de dioxină, o substanță care este cancerigenă. Un caz celebru de contaminare cu această substanță este cel al președintelui ucrainean, Viktor Iușcenko, care a fost la un pas de moarte.Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dispus retragerea de pe piață a unor loturi de iaurturi cu vișine și caise, ca urmare a unor suspiciuni privind contaminarea acestor produse cu dioxină. Directorul Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Grigore Mertoiu, a declarat că acțiunea de retragere de pe piața constănțeană a acestor produse este în curs de desfășurare, urmând să fie finalizată mâine. „Am retras de pe piață mai multe iaurturi cu vișine și caise suspectate a fi contaminate cu dioxină și s-a dispus sechestrarea lor. De asemenea, am prelevat probe care au fost trimise la Laboratorul Comunitar de Referință pentru a fi analizate”, a spus Grigore Mertoiu. El a spus că nu poate da mai multe informații privind cantitatea de iaurturi retrasă de pe piața constănțeană, deoarece aceste date sunt confidențiale. Totodată, Mertoiu a precizat că primele informații ar putea fi date publicității vineri, atunci când se încheie acțiunea de retragere a produselor. Loturile de iaurturi sechestrate aparțin societății „Danone”, iar acestea ar putea conține dioxină, substanță nocivă pentru sănătatea consumatorului. Acțiunea de retragere a iaurturilor cu vișine și caise a firmei „Danone” are loc la nivelul întregii țări ca urmare a unui sistem de alertă rapidă pe siguranța alimentelor emisă de Uniunea Europeană. În urmă cu aproximativ o săptămână, reprezentanții Uniunii Europene au avertizat toate statele comunitare să retragă de pe piață alimentele care conțin aditivul E 412, cunoscut și sub numele de gumă guar. Acest aditiv se folosește în prepararea produselor din carne, lapte, iaurturi, gemuri, creme, înghețată și jeleuri. Motivul invocat pentru retragerea produselor la care s-a folosit acest aditiv se referă la faptul că el a fost exportat din India în primele zile ale lunii august și că are o cantitate peste limită de dioxină, o substanță care este cancerigenă. Un caz celebru de contaminare cu această substanță este cel al președintelui ucrainean, Viktor Iușcenko, care a fost la un pas de moarte.