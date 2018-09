Iata avantajele pe care ti le ofera o masina de inchiriat cu transmisie automata

Aeroporturile ce deservesc Clujul sau Bucurestiul fac posibila decolarea si aterizarea a sute de aeronave in fiecare zi, iar marile orase ale tarii noastre sunt puncte de interes tot mai vizibile pe harta turistica a batranului continent datorita city-break-urilor din oferta firmelor de turism. In plus, lumea business atrage mii de persoane prin faptul ca sute de companii internationale aleg sa isi deschida anual birouri si filiale pe pamant romanesc.Astfel, daca obiectivele profesionale (participarea la un eveniment din domeniul de activitate, o negociere sau o intalnire oficiala) sau motivele personale (intoarcerea acasa de sarbatori sau o intalnire cu prietenii si familia) te-au adus pe unul din terminalele aeroporturilor Avram Iancu sau Henri Coanda, tot ce mai ai de rezolvat este gasirea unui mijloc eficient de transport.Serviciile de taximetrie reprezinta una dintre variantele la care ai putea sa apelezi, insa acestea nu sunt foarte performante in tara noastra, in special in situatia curselor la aeroport. O a doua solutie este sa alegi mijloacele de transport in comun, dar timpul consumat si disconfortul din timpul calatoriei te-ar putea descuraja, mai ales daca ai un bagaj voluminos.Singura optiune viabila este sa alegi o masina de inchiriat din oferta firmelor de profil. Daca vrei sa profiti de mobilitate maxima in conditii totale de siguranta pe durata sederii in Cluj sau Bucuresti, va trebui sa alegi corect firma de inchirieri auto cu care sa colaborezi. Aceasta trebuie sa aiba o oferta corecta de pret in care sa includa toate asigurarile auto si taxele de drum, sa puna la dispozitie cat mai multe modele auto pentru a putea alege autoturismul potrivit nevoilor tale, sa aiba o experienta pe piata romaneasca mai mare de 5 ani si review-uri numeroase si pozitive din partea clientilor.Dupa ce ai gasit firma de la care vrei sa rezervi o masina de inchiriat, va trebui sa alegi modelul de autovehicul care sa-ti satisfaca cel mai bine necesitatile de transport. Astfel, in randurile de mai jos vei gasi cateva avantaje de care ai putea profita in cazul in care optezi pentru o masina de inchiriat cu transmisie automata.In momentul in care pornesti intr-o calatorie, cel mai important lucru este ca tu si eventualii pasageri sa ajungeti la destinatie in siguranta. Daca alegi un model automat din oferta de inchirieri masini, gradul de siguranta este mai ridicat decat daca ai conduce un autoturism cu transmisie manuala. In timpul mersului, timpul de reactie este mai mic si priza pe volan este mai ferma atunci cand nu este necesar sa schimbi permanent vitezele. In plus, daca ai alege o masina cu transmisie manuala traficul din Cluj sau Bucuresti te-ar obliga sa mentii mana dreapta pe schimbator pe toata durata calatorei.Efortul pe care il depun picioarele tale in timpul condusului poate fi redus la jumatate in cazul in care alegi o masina de inchiriat automata, asadar confortul nu este determinat exclusiv de tehnologia de ultima generatie si materialele interioare ale autovehiculului.Un autoturism dotat cu o cutie de viteze automata ar putea sa nu fie prima ta alegere atunci cand te gandesti la achizitie, avand in vedere pretul de lista ridicat si costurilor mari de intretinere, ITP si revizii. In schimb, daca o masina de inchiriat ofera transmisie automata, aceste dezavantaje sunt deja suportate de firma ce-ti pune la dispozitie respectivul vehicul, astfel incat tu te vei putea bucura numai de avantajele ce vin cu respectiva masina.Cu aceste avantaje in minte, alege o masina de inchiriat cu transmisie automata din oferta FocusRent, companie cu o experienta de peste 12 ani pe piata din Bucuresti, Otopeni si Cluj. Conform preferintelor tale, vei putea alege intre doua astfel de modele auto: Hyundai Santa Fe (SUV) si Opel Corsa (economy), iar masina de inchiriat mai noua de 5 ani rezervata va fi adusa in maximum 3 ore la adresa specificata de tine si va avea RCA, full Casco si rovinieta in pretul de baza, astfel incat sa poti calatori fara griji.