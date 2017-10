Iată asociaţiile de proprietari cu datorii la RAJA, ameninţate cu debranşarea

Iată asociațiile de proprietari cu datorii la RAJA, amenințate cu debranșarea

Pentru perioada 10 - 13 iulie 2012, 46 asociații de proprietari din Năvodari și localitatea Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de aproape 340.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele.„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora”, precizează purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea.Iată aici lista datornicilor: Mihail Kogălniceanu - A.P. Bloc O, str. Tudor Vladimiescu, BlL.O, președinte Florentina Miron, administrator Mihaela Sahlean, 5.974,28 lei; A.P.1, str. Tudor Vladimirescu, Bl. G10, F9, P, președinte Aurelian Paraschiv, administrator Mihaela Sahlean, 4.073,06 lei; A.P. Bloc U, str. Tudor Vladimirescu, Bl. U, președinte Ștefan Penca, administrator Mihaela Sahlean, 4.373,19 lei; A.P. nr.14, str. Tudor Vladimirescu, Bl.F1, Bl.H, președinte Maria Pata, administrator Mihaela Sahlean, 5.716,32 lei; A.P.nr.10, str. Tudor Vladimirescu, președinte Sancsa Sidoriuc, administrator Dochia Țițeica, 4.943,19 lei; A.P. L13, str. Tudor Vladimirescu, Bl.L13, președinte Vlad Dinu Oancea, administrator Mihaela Sahlean, 3.601,46 lei; A.P. 3, str. Tudor Vladimirescu, Bl.CK1, președinte Gheorghe Nenciu, administrator Dochia Țițeica, 1.176,99 lei; A.P. 11, str. Tudor Vladimirescu, Bl L1, L2, președinte Dan Aftene, administrator Viorel Pârlog, 3.838,97 lei; A.P. 2, str. Tudor Vladimirescu, Bl. R, președinte Șrefan Penca, administrator Mihaela Sahlean, 3.160,72 lei; A.P. Bl. T, str. Tudor Vladimirescu, președinte Elena V Hutulia, administrator Mihaela Sahlean, 2.716,14 lei; A.P. Bl. S, str. Tudor Vladimirescu, Bl. S, președinte Fănel Mihăilă, administrator Mihaela Sahlean, 1.750,54 lei; A.P. 4, str. Tudor Vladimirescu, Bl.V2, V3, președinte Victorița Enescu, administrator Dochia Țițeica, 1.522,49 lei; A.P. 5, str. Tudor Vladimirescu, Bl.C7, președinte Gabriel Panduru, administrator Dochia Țițeica, 1.320,53 lei; A.P. Bloc V6, str. Tudor Vladimirescu, președinte Alex Puia, administrator Gabriela Aldea, 1.264,49 lei; A.P. Bloc O, str. Tudor Vladimirescu, Bl. O, președinte Florentina Miron, administrator Mihaela Sahlean, 5.974,28 lei; A.P.1, str. Tudor Vladimirescu, Bl.G10, F9, P, președinte Aurelian Paraschiv, administrator Mihaela Sahlean, 4.073,06 lei; A.P. Bloc U, str. Tudor Vladimirescu, președinte Ștefan Penca, administrator Mihaela Sahlean, 4.373,19 lei. Năvodari - A.P. A9 PECO, str. Albinelor nr. 17, bl. A8, președinte Mihai Besnea, administrator Maria Suta, 19.488,59 lei; A.P. CRISTAL 5, Al. Liliacului Bl.10 Sud, președinte Neculae Manea, administrator Nastasia Zugravu, 10.604,47 lei; A.P. PECO, str. Albinelor nr. 17, Bl.A8, președinte Marcel Măgureanu, administrator Mariana Dima, 17.630,02 lei; A.P. Bl.R1, R2, R3, R4, președinte Ion Alexandru, administrator Aurica Mitu, 15.524,68 lei; A.P. 2E, E2, sc. C, et. 4, președinte Aurel Petre, administrator Aneta Panus, 14.582,56 lei; A.P. B. Tașaul, str. Nuferilor, nr.11B, președinte Tudorița Lazăr, administrator Antoaneta Neacșu, 16.552,05 lei; A.P. Central C3, sc. B, președinte Costică Lucan, administrator Domnița Paraschiv, 14.868,27 lei; A.P. G Tașaul, str. Nuferilor 11, Bl. A, președinte Adelina Cojocaru, administrator Tudorel Mierosu, 12.479,39 lei; A.P. 13 Est, str. Meduzei 13 Est, președinte Dumitru Mârleanu, administrator Ana Vasile, 11.162,63 lei; A.P. 17A Est, str. Meduzei, Bl. 22 est, președinte Constantin Irimia, administrator Maria Iancu, 15.112,64 lei; A.P. 25 Est, str. Brotăceilor nr. 3, președinte Lili Nicula, administrator Maria Dascălu, 11.195,51 lei; A.P. Vulturul Ogorului, O7, președinte Ilie Mitaru, administrator Georgeta Nicolae, 10.457,14 lei; A.P. Bl.RA1, str. Rândunelelor nr. 17, RA 1, sc. A, președinte Stelică Chiriac, administrator Florentina Meres, 8.413,38 lei; A.P. M2A, str. Midiei 9, bl. M2A, sc. A, președinte Mirela Dogariu, administrator Maria Enica, 9.641,52 lei; A.P. Cabana, M1, M2, str. Cabanei nr. 4, Bl. M1, sc. A, președinte Ana Maxim, 9.292,23 lei; A.P. 11 Est, 14 Est, sc. B, parter, președinte Maria Luminița Vișan, administrator Ana Vasile, 8.447,49 lei; A.P. 17B Est, str. Meduzei nr. 5, președinte Vasile Oancea, administrator Leonora Misca, 10.727,42 lei; A.P. 31 Est, str. Meduzei 22 Est, sc. D, președinte Constantin Bursuc, administrator Maria Iancu, 5.393,56 lei; A.P. 29 Est, str. Brotăcei nr. 7, 29 Est, sc. B, președinte Nicu Miclaus, administrator Leonora Misca, 7.916,96 lei; A.P. 33 Est, str. Meduzei 33 Est, președinte Florin Petre, administrator Ana Vasile, 7.416,23 lei; A.P. bl. B1, str. Nuferilor nr. 3, bl. 1, sc. B, președinte Laurențiu Gălușcă, administrator Jean Stanciu, 6.967,75 lei; A.P. 12 Midia, str. Midiei 10, Bl. M1D, sc. A, președinte Augustin Căpitan, administrator Geta Gheorghe, 4.984,75 lei; A.P. 6 Chimie ABCD, str. Panseluțelor nr. 8, președinte Elena Mihai, 5.064,82 lei; A.P. Ghioceilor nr. 58, sc. C, președinte Chira Sascău, administrator Florentina Meres, 5.733,35 lei; A.P. Gladiola, str. Crizantemelor nr. 39, președinte Gheorghe Geambașu, administrator Julieta Beli, 6.381,34 lei; A.P. RA2, str. Rândunelelor nr. 19, RA2, sc. B, președinte Mihai Scânteie, administrator Tamara Baltoi, 5.674,21 lei; A.P. P7-P10, str. Pescărușului, Bl. P17, sc. B, președinte Marian Macagiu, administrator Livia Iordache, 6.116,83 lei; A.P. F1, str. Frunzelor F1, sc. A, ap. 12, președinte Silviu Sirghie, 4.504,11 lei; A.P. Sea Breeze Resort, str. D nr. 7, bl. C 1 - Mamaia Sat, Cristian Șerban, 3.988,23 lei.