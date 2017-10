Iarnă grea la ţară. Voluntarii Crucii Roşii au întins o mână de ajutor bătrânilor din satele izolate

Iarnă grea la țară. Voluntarii Crucii Roșii au întins o mână de ajutor bătrânilor din satele izolate

Viscolul a trecut, însă, la țară, multe gospodării sunt încă acoperite de nămeți. Mii de persoane vârstnice abia dacă pot ieși din case, nu au lemne să își facă focul, iar puținele alimente pe care le-au avut s-au consumat în zilele de iarnă grea.Oameni cu suflet mare, voluntarii Crucii Roșii au pornit la drum pentru a le duce bătrânilor de-ale gurii, haine, pături, lopeți, le-au deszăpezit curțile și porțile, ca să ajungă la ei și le-au ținut de urât pentru câteva minute.„100 de pachete cu alimente au ajuns în satul Miorița, comuna Ciobanu. Produsele au fost aduse de directorul general al Crucii Roșii Române, Ioan Silviu Lefter. Trăim într-o lume în care oamenii au uitat să ofere, să iubească, ba chiar să zâmbească, o lume în care propria persoană e mai importantă decât orice altceva. Cu siguranță ne-ar fi tuturor mai bine dacă am oferi mai mult din ceea ce poate, la rândul nostru, ne-ar plăcea să primim”, a declarat Carmen Lungu, președintele filialei Crucea Roșie Constanța, cea care a condus echipa de voluntari.Oamenii au primit cu bucurie micile daruri de la voluntari și și-au spus necazurile. Pentru ei, fiecare zi este o luptă cu neajunsurile. „Nu are cum să nu te impresioneze aceste lucruri și să nu îi mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ți-a dat. Iar dacă lipsa aparatelor de ultimă generație, a hainelor de firmă sau a ultimului model de mașină încă reprezintă pentru noi o problemă, înseamnă că nu știm să ne bucurăm de ce avem și de ceea ce putem oferi celor din jur”, a povestit și Iulian Andrei Bobîrnea, voluntar Crucea Roșie.Cazurile sunt impresionate și dureroase: sunt bătrâni singuri, fără sprijin și fără posibilitate de mai bine. „Am întâlnit greutatea de a fi bătrân și neputincios, ochii care nu mai vedeau deloc și totuși avea grijă de soția bolnavă în pat. Cazuri cutremurătoare, părinți bătrâni care aveau copii adulți cu handicap, dar care se bucurau că îi au. Concluzia este să ne mulțumim cu toții că avem sănătate și putere de muncă. Cum ar fi dacă fiecare dintre noi am dărui câte ceva în mod conștient în fiecare zi? La urma urmei, dacă s-ar întâmpla așa, fiecare ar avea la rândul său cel puțin o șansă să primească ceva… Îmi și imaginez o lume plină doar de zâmbete, de bucurie, de gânduri bune”, ne îndeamnă președintele filialei Crucea Roșie Constanța.Dacă doriți să îi ajutați pe acești oameni, puteți face donații către Crucea Roșie. Sunt binevenite atât obiectele, alimentele, cât și banii. Crucea Roșie Constanța își are sediul pe strada Constantin Brătescu, dar înainte de vizită este bine să sunați la numărul de telefon 0341/412.483, căci voluntarii sunt plecați să ajute alți și alți oameni.