Iarnă grea la Constanţa: nămeţi şi ger năprasnic

Iarnă grea la Constanța: nămeți și ger năprasnic

După codul roșu, ninsorile și viscolul s-au mai domolit în week-end, la Constanța, dar au fost în continuare probleme grave cu rețelele de energie electrică picate.Aproape 100 de localități din județ au rămas fără curent și fără apă. Unele dintre ele nu au nici la această oră utilități!A fost jale în județ, mai ales că drumurile au fost imposibil de desfundat și viscolul a îngreunat teribil intervenția utilajelor și a echipelor Enel. Multe dintre utilaje au fost mobilizate pentru a ajunge la cazurile medicale, nenumărate în tot județul, dar și la persoanele rămase blocate pe șosele.Dacă până la urmă acestea au fost recuperate și puse la adăpost, mii de alte persoane au stat izolate în case, fără lumină și fără apă. Echipele Enel au fost depășite de situație, mai ales că și condițiile meteo nefavorabile au făcut aproape imposibile intervențiile la rețelele afectate. S-au înregistrat mii de avarii în numai câteva ore, iar de multe ori, echipele au rămas la rândul lor blocate în nămeți."97 de echipe de intervenții sunt în teren. Din păcate, condițiile extrem de dificile au făcut ca inclusiv o parte a utilajelor de deszăpezire care au venit în sprijinul echipelor E-Distribuție Dobrogea să rămână blocate, îngreunând astfel reluarea alimentării cu energie electrică în multe localități", au explicat reprezentanții Enel.Oamenii s-au revoltat că penele durează de mai bine de 36 de ore și spun că nici măcar nu au putut comunica cu Dispeceratul Enel.„Am sunat de câteva ori, măcar să aflăm cât mai durează situația. Am fost repeziți de fiecare dată, că se intervine, dar nu s-a făcut nimic. Nu este posibil ca în anul 2017 să stăm o zi întreagă fără curent electric”, ne-a spus, indignată, o con-stănțeancă din cartierul Coiciu.În județ a fost și mai rău. Consiliul Județean Constanța, prin Regia Auto-nomă Județeană de Drumuri și Poduri, a pus la dispoziția echipelor de intervenție ale Enel orice utilaj ar avea nevoie pentru a se deplasa în localitățile unde s-au înregistrat avarii.„Solicit companiei Enel prioritizarea lucrărilor de reparații în localitățile rămase fără curent electric din județ. Deoarece drumurile județene sunt impracticabile pentru autoturisme, regia pune la dispoziția Enel utilajele necesare escortării echipelor de intervenție ale companiei. Sunt în permanentă legătură cu primarii din județ. Este incredibil că încă mai avem localități întregi fără curent electric, consider că în astfel de situații de urgență este nevoie de o mobilizare generală, chiar dacă aceasta presupune suplimentarea echipelor de intervenție în teren sau lucrul în afara orelor de program”, a precizat, sâmbătă seară, președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu.Și armata s-a alăturat eforturilor celor de la Enel, punând la dispoziție utilaje. În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, o echipă de șase militari cu două autocamioane aparținând Brigăzii 9 Mecanizată „Mărășești” a executat transportul unei echipe Enel de la Constanța la Săcele pentru repunerea în funcțiune a liniilor de înaltă tensiune.De asemenea, un detașament de militari din Batalionul 348 Apărare Antiaeriană și Batalionul 912 Tancuri din Murfatlar, din cadrul Brigăzii 9 Mecanizate, ambele subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”, a acționat în zona localității Cobadin din județul Constanța în sprijinul unei echipe Enel pentru a putea restabili alimentarea cu energie electrică a localității.În ciuda mobilizării, duminică seara, mai bine de 20 de localități încă erau fără curent electric. „Printre cauzele care au dus la producerea incidentelor, pe fondul condițiilor meteo deosebite, se numără izolatori sparți și conductori rupți, chiciură depusă pe elemente de rețea, galopaj al conductoarelor ca urmare a vântului extrem de puternic (conductoarele se apropie din cauza vântului și se produce arc electric, ceea ce conduce la întreruperea furnizării de electricitate). În județul Constanța, este afectată o linie de înaltă tensiune și au rămas nealimentate șase linii electrice aeriene de medie tensiune total, 17 linii de medie tensiune parțial și 122 de posturi de transformare”, se arată într-un comunicat al E-Distribuție Dobrogea.Sunt afectate total sau parțial 26 de localități: Bărăganu, Potârnichea, Movilița, Peștera, Izvoru, Veteranu, Albești, Tătaru, Comana, Viroaga, Cerchezu, Măgura, Căscioarele, Furnica, Olteni, Dumbrăveni, Castelu, Vârtop, Mereni, Ciobănița, Osmancea, Independența, Fântâna Mare, Cotu Văii, Orzaru și Nisipari.În municipiul Constanța, se înre-gistrează deranjamente individuale și colective datorate condițiilor meteo pentru remedierea cărora se intervine.„În pofida condițiilor meteo severe, cu temperaturi extrem de scăzute resimțite în câmp până la -30 grade Celsius, cu rafale de vânt de peste 70 km/h, și a condițiilor de circulație rutieră dificile sau drumuri închise, și a lipsei vizibilitații în teren (câmp) sub 20 metri, zăpadă troienită și viscolită, echipele vor lucra neîntrerupt, pentru restabilirea în cel mai scurt timp a alimentării cu energie electrică a consumatorilor. Către unele rețele avariate este nevoie deplasarea în câmp, prin troiene de zăpadă, cu tot echipamentul de intervenție purtat de electricieni în spate și în mâini, chiar și cu scară necesară pentru a urca pe stâlpi până la rețea”, se arată într-un comunicat al E-Distribuție Dobrogea.