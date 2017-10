"Şi mama reciclează"! Dai înapoi dozele goale şi primeşti altele pline

"Și mama reciclează"! Dai înapoi dozele goale și primești altele pline

Turiștii aflați în această vară, la mare, pot contribui la protejarea mediului, prin reciclarea dozelor din aluminiu de la băuturile consumate. Este vorba despre programul de colectare a dozelor din aluminiu „Every Can Counts”, care, anul acesta, se va derula sub numele „Și mama reciclează”.Aceasta se va desfășura în perioada iulie - august, în toate stațiunile de pe litoral. Campania are ca scop informarea și conștientizarea turiștilor cu privire la importanța colectării și reciclării dozelor din aluminiu și, implicit, ecologizarea plajelor prin acțiuni personale ale turiștilor de strângere a dozelor și depozitarea lor în containerele special amenajate sau sisteme inteligente disponibile în hipermarketuri.În această direcție, noutatea absolută din această ediție este dată de prezența unui aparat de colectare doze denumit și TBRM - take back revending machine, care va da posibilitatea turiștilor să opteze în schimbul dozelor pentru un voucher de discount în magazinele Auchan sau pentru un premiu rece - bere sau energizant (pentru persoanele peste 18 ani) sau răcoritoare pentru minori, oferit instant de organizatori.În prezent, campania „Și mama reciclează” se desfășoară în 20 de hipermarketuri Auchan din întreaga țară, inclusiv la Constanța.