Şi-au dat mâna să salveze Cazinoul!

Și-au dat mâna să salveze Cazinoul!

În timp ce firmele se bat pentru a restaura Cazinoul și contestă licitațiile rând pe rând, autoritățile se întrec în proiecte, iar clădirea istorică zace de ani de zile în mizerie și întuneric. Anul 2018 ar putea fi însă unul cu noroc pentru Cazino.Mai multe organizații și instituții și-au dat mâna pentru a salva simbolul Constanței și promit că se pun pe treabă în perioada imediat următoare. Primăria Constanța se angajează să conserve clădirea și să-i dea viață, Compania Națională de Investiții continuă procedurile pentru reabilitare, Asociația Arché și Europa Nostra vor aduce specialiști care să ofere consultanță pentru restaurare, iar echipa Neversea va porni o campanie de promovare a Cazinoului la nivel național și internațional și de atragere de fonduri de la partenerii și fanii festivalului.Prima veste bună a venit, la mijlocul săptămânii, de la Europa Nostra, care, la propunerea Asociației Arché, a inclus Cazinoul Constanța pe lista celor mai periclitate șapte situri din Europa.„Experți din partea Europa Nostra și Institutului Băncii Europene de Investiții, alături de alți parteneri și de nominalizatori, vor vizita cele șapte situri selectate și se vor întâlni cu decidenții - cheie în următoarele luni. Echipele pluridisciplinare vor oferi recomandări tehnice, vor identifica posibile surse de finanțare și vor mobiliza sprijin pentru salvarea acestui reper cultural. Până la finele anului, specialiștii vor formula planuri fezabile de acțiuni pentru toate siturile listate, inclusiv pentru Cazino. În primă fază, am stabilit ca să fie demarate lucrări de conservare și vor oferi tot sprijinul și suportul Primăriei Constanța, care se va ocupa de lucrări”, a explicat Daniela Costea, reprezentant al Asociației Arché.Constănțeniiîși vor Cazinoul înapoiDe altfel, primarul Decebal Făgădău a anunțat, ieri, că până la Ziua Dobrogei, sărbătorită pe 14 noiembrie, clădirea Cazinoului va fi supusă unui proces de conservare și va fi redeschisă comunității.„Municipalitatea se angajează ca până de Ziua Dobrogei să facă lucrări de conservare a imobilului, care vor fi permanent actualizate, până când vor începe cu adevărat lucrările de restaurare. În chestionarul pe care l-am transmis constănțenilor și la care au răspuns 25.000 de persoane, am întrebat cum să mergem în continuare, dacă să lăsăm Compania Națională de Investiții să se ocupe de restaurare sau dacă să ne retragem și să accesăm un împrumut pentru a face noi lucrările. 76 la sută din constănțeni au spus că vor ca de restaurare să se ocupe CNI. De asemenea, cei mai mulți și-au exprimat dorința ca al nostru Cazino să fie deschis 12 luni pe an și să aibă săli de spectacole, cafenea sau ceainărie, o sală de expoziții sau chiar restaurant”, a declarat primarul Decebal Făgădău.„Îi vom da viață!“Acesta a mai spus că apelului de sprijin al autorităților locale au răspuns foarte multe persoane, unele chiar și de peste hotare, care fie s-au oferit voluntari, fie au dorit să doneze diferite sume de bani sau produse.„O persoană ne-a spus că poate să ne dea lemnul de pe două hectare de pădure, care să fie folosit la schele, la refacerea acoperișului, la tot ce am avea noi nevoie de lemn. Deocamdată, nu trebuie să mai lăsăm să plouă în clădire, acoperișul se deteriorează pe zi ce trece, ferestrele sunt sparte. Nu mai trebuie să lăsăm să intre porumbei, vom igieniza și vom face un studiu microbian. Vom stopa degradarea și îl vom ține în conservare. Apoi, până la începerea lucrărilor efective de restaurare, îi vom da viață. Deja avem planificate trei evenimente în interiorul Cazinoului”, a completat edilul.Cazinoul, promovat la UntoldPrintre primii care au răspuns apelului autorităților locale vizavi de soarta Cazinoului, au fost și organizatorii festivalului Neversea. Aceștia au anunțat că pregătesc o campanie intensă de promovare și chiar de strângere de fonduri, care vor fi puse la dispoziția autorităților locale pentru a fi folosite la conservarea Cazinoului.„Vom demara o campanie care să sprijine toate demersurile inițiate până acum atât de Primăria Constanța, cât și de Asociația Arché și să coagulăm cât mai multe resurse din zona în care ne desfășurăm activitatea”, a explicat Bogdan Buta, unul din organizatorii festivalurilor Neversea și Untold.Astfel, imaginea Cazinoului, simbolul Constanței, va ajunge nu doar la Cluj, la festivalul Untold, ci și peste hotare, purtată de toți fanii, dar și de artiștii internaționali care vor veni în România.„Până la sfârșitul lunii mai, ne luăm angajamentul să prezentăm această campanie. Ne asumăm promisiunea că vom veni cu o campanie de răspundere socială și aici, la Constanța. Ne dorim să fim un amplificator al mesajului de implicare a comunității”, a precizat și Edy Chereji, organizatorul Neversea.Toți cei implicați au dat termene și s-au arătat siguri că le vor respecta, așa că trăim cu speranța că planurile nu vor rămâne doar cuvinte frumoase pe hârtie. Oricum speranța este singura care ne-a mai rămas.