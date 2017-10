I-a sfidat pe toţi! Gest incredibil al proprietarului de pe strada Biruinţei, după ce a fost amendat de Poliţia Locală

1

osman pasa

Pai si????Politia,revoltatii de la Garda de mediu,Primaria,autoritatile competente nu se autosesizeaza???Doamne in ce Jungla traim.Africa e minciuna,aici in Romanika e ca-n neandertal,construiesc unde vreau,ma cac unde-mi place si ma pis pe autoritati cand vreau.Asta da tara,sa mai zica ceva Junker.Democratie maxima!!