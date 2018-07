Şi-a pierdut cunoștința după ce a băut apă rece, pe timpul caniculei!

Și-a pierdut cunoștința după ce a băut apă rece, pe timpul caniculei!







Tânărul s-a gândit să se răcorească puțin și a băut o sticlă de apă rece ca gheața, relatează The Sun.



La scurt timp, s-a retras în camionul său, unde a pornit aerul condiționat și a mai băut o sticlă de apă rece.



Aproape imediat, Adam a început să se simtă „ciudat”. „Am început să văd pete, îmi era greață și am început să simt furnicături în mâini și picioare”, povestește tânărul.



„Simțeam că o să vomit așa că am deschis portiera de la mașină, după care am leșinat”, adaugă Adam.



Norocul lui a fost că tatăl său a ajuns la autovehicul la scurt timp după ce Adam leșinase și a chemat ambulanța.



„Își dăduse ochii peste cap și nu și-a revenit timp de câteva minute”, spune tatăl tânărului.



După puțin timp, Adam și-a revenit complet, iar medicii i-au explicat că a fost vorba de un caz extrem de „șoc termic” din cauza băuturii foarte reci.



Medicii nu recomandă consumul rapid al băuturilor reci atunci când este foarte cald afară, decât dacă este băut foarte încet.