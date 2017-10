ŞI-A GĂSIT BEBELUŞUL MORT ÎN PAT! Moartea copilului ridică semne de întrebare

ȘI-A GĂSIT BEBELUȘUL MORT ÎN PAT! Moartea copilului ridică semne de întrebare

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Moartea unui bebeluș din Iași ridică foarte multe semne de întrebare. Micuțul a fost găsit mort în pat de către mama sa, însă în urmă cu ceva timp femeia a fost acuzată că și-ar fi bătut copiii. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări, scrie realitatea.netUn bebeluș de doar o luna a fost găsit mort, chiar de către cea care i-a dat viață. Tragedia s-a produs în comuna ieșeană Bivolari, în satul Soloneț joi dimineață. Atunci Andreea, mama micuțului a realizat că acesta nu mai respiră. A ieșit din casă și a strigat după ajutor, însă deja era prea târziu. La fața locului a ajuns un echipaj medical, însă nu s-a mai putut decât declara decesul. Polițiștii au deschis o anchetă pentru moarte suspectă și fac cercetări, scrie bzi.roTotuși, în această familie din Iași problemele nu au lipsit niciodată. Andreea este mamă pentru trei băieți, dar de multe ori a fost arătată cu degetul prin sat. Nu ar fi o gospodină prea bună și nici o mamă model nu poate fi numită. Există însă mari semne de întrebare legată de moartea micuțului. Despre familia Cardaș lumea nu vorbește prea frumos."Dumnezeu să-l ierte pe copil. Eu nu știu ce s-a întâmplat, dar uitați-vă cum arată ceilalți copii. Sunt vai de capul lor, sunt murdari, poartă hainele de la unul la altul, vai de ei... Are niște copii tare chinuiți femeia asta, i-a mai și bătut", a declarat un vecin de-al familiei, scrie bzi.roJoi, pe seară, cei doi concubini, Andreea și Petru umblau prin sat că caute bani pentru înmormântare. Niciunul dintre ei nu înțelege cum de a murit cel mic, dar se gândesc la o varianta."Eu am fost la pescuit, m-am întors pe la 3 noaptea. Când am intrat am văzut-o pe soție în pat cu copilul. M-am culcat, și dimineață mi-a spus că e mort", a declarat Petru, tatăl copiilor.