Husele pentru Samsung si iPhone de la Ciocotec te scapa de griji

Ştire online publicată Miercuri, 23 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pe vremea cand telefoanele mobile abia deveneau populare prin anii 90, nimeni nu stia inca de modelele desau iPhone 7 de la Apple, atat de vandute in ziua de azi. Dar, si mai surprinzator decat atat era faptul ca nu foarte multe persoane detineau carcase sau huse de telefon pentru dispozitivele lor.De fapt, era chiar un lux in sine sa ai un singur telefon mobil, chiar si fara o husa de protectie sau o folie pentru ecran. Oricum, pe atunci nevoia de a-ti proteja telefonul nu era atat de mare ca in zilele noastre. Asta pentru ca acele device-uri de care poate radem acum erau suficient de puternice si de groase, si nici nu prezentau display-uri cu touch screen sau senzori care sa fie usor de distrus daca erau scapate pe jos.Pentru ca telefonul tau nu mai este la fel de puternic ca in trecut, ai nevoie de huse Samsung Galaxy S6 Edge pentru modelul tau cu AndroidInsa, secolul in care ne aflam acum a schimbat multe lucruri, printre care si felul in care arata si sunt percepute telefoanele mobile. Acum ne este atat de greu sa ne despartim de acestea, deoarece au devenit sinonime cu viata noastra sociala si nu numai. Dintr-un obiect de lux, cum era perceput pe vremuri, telefonul a devenit o necesitate si de asta exista si o atat de mare competitie in domeniul tech printre cei mai mari producatori de smartphone-uri.Dupa cum bine stii, husele de telefon nu erau atat de populare in vremea in care telefoanele abia aparute erau, insa acum sunt chiar necesare mai ales daca posezi un telefon inteligent cu iOS sau Android .Huse Samsung Galaxy S6 Edge, huse iPhone 7, carcase pentru iPhone 5/5 S sau 5C, folii de protectie pentru iPhone 4 sau huse iPhone 6 S Plus sunt disponibile pe site-ul Ciocotec.com in cele mai variate forme si trasaturi. In prezent, este la fel de important accesoriul pe care il achizionezi pentru telefonul tau smart, ca si dispozitivul in sine.Trebuie ca acesta sa dispuna de cea mai buna protectie in caz de risc, pentru ca nu stii niciodata cum il poti scapa, cum se poate zgaria sau aluneca de pe o suprafata. Dezirabil ar fi ca accesoriul pe care il iei pentru telefonul tau sa fie de cea mai inalta calitate, exact ceea ce ofera magazinul online Ciocotec.com prin modelele sale de huse iPhone 7 sau huse Samsung Galaxy S6 Edge despre care am mai mentionat.Protectie impotriva zgarieturilor, un aspect trendy si functionalitate cu modelele de huse iPhone 7 de la CiocotecIndiferent de cat de multa grija ai, exista multe situatii in care telefonul tau pur si simplu aluneca pe o suprafata tare. Si, daca in aceste cazuri nu este protejat cum se cuvine de o carcasa rezistenta, atunci exista sanse mari ca al tau dispozitiv sa nu mai functioneze cum trebuie sau cel putin sa isi schimbe infatisarea. In rau.Tipuri de carcase, folii si huse iPhone 7 de protectie exista intr-un spectru larg pe site-ul Ciocotec.com. Pentru fiecare model de telefon in parte exista, de fapt, accesorii care sa i se potriveasca la fix. Doar trebuie sa efectuezi o cautare in functie de ceea ce iti doresti. In cazul in care vei achizitiona asemenea huse iPhone 7 sau huse Samsung Galaxy S6 Edge de aici, odata ce le vei folosi la telefonul tau cu iOS sau Android, riscurile vor fi minime, daca nu chiar spre zero.Cu husele de la Ciocotec telefonul tau va fi in siguranta, iar tu vei fi fara stres si fara griji.