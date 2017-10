Hoţul de vieţi. "De cele mai multe ori, încercăm doar să le prelungim viaţa pacientelor"

Hoțul de vieți. "De cele mai multe ori, încercăm doar să le prelungim viața pacientelor"

De asemenea, rata estimată a mortalității cauzate de cancerul de col uterin în țara noastră este de aproape patru ori mai mare decât media Uniunii Europene. Altfel spus, într-un singur an, în România, mor în jur de 1.900 de persoane diagnosticate cu această boală.Tocmai de aceea, MSD România și Institutul Național de Sănătate Publică continuă campania „Protejează-i aripile”, un demers pentru îmbunătățirea prevenției cancerului de col uterin în România, prin organizarea unor evenimente care să informeze femeile cu privire la acest subiect. „Cancerul de col uterin reprezintă în țara noastră o prioritate pentru sănătatea publică. Având în vedere statisticile de la nivel național, este extrem de important ca mesajul nostru să ajungă la toate femeile și să le furnizăm cât mai multe informații despre cum se pot feri de boală, astfel încât să adopte un comportament preventiv. Apoi, testarea Babeș Papanicolau poate ajuta mii de femei să intervină la timp, fapt dovedit de efectul pozitiv al programelor de screening consolidate care se desfășoară în toată lumea. Spre exemplu, există țări în care procentul femeilor testate prin programele organizate de screening depășește nivelul de 60%, precum Norvegia, Danemarca, Marea Britanie, în care, în ultimii ani s-au înregistrat progrese remarcabile în ceea ce privește scăderea mortalității pentru această boală. Descoperite la timp, atât leziunile, cât și cancerul de col uterin pot fi tratate cu succes, de aceea este foarte importantă prevenția”, a declarat coordonatorul Programului național pentru depistarea activă precoce a cancerului de col uterin, Carmen Ungurean, prezentă ieri la Constanța.Din nefericire, au precizat reprezentanții MSD, bolile provocate de infecția cu HPV, precum cancerul de col uterin și celelalte tipuri de cancere din zona ano-genitală, au un impact negativ puternic asupra stării de sănătate, atât a femeilor, cât și a bărbaților. La ora actuală, aproximativ 5% din totalul cazurilor de cancer la nivel mondial sunt provocate de infecția cu HPV, ceea ce reprezintă peste 600.000 de cazuri diagnosticate anual.La nivelul județului Constanța, a declarat prof.univ.dr. Vlad Tica, șeful secției Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, majoritatea pacientelor care li se adresează se află deja în stadii avansate, greu tratabile. „De cele mai multe ori, aceste cazuri nu mai pot fi tratate decât paliativ. Cu alte cuvinte, nu se pot vindeca, ci încercăm să le ameliorăm starea și să prelungim viața pacientelor. O altă problemă, în ultima vremea am observat o scădere a vârstei pacientelor care se prezintă la medic cu cancer de col uterin. Totuși, este mare păcat de numărul de ani furați pacientelor la care boala apare la o vârstă tânără. Așa că, putem considera că acest tip de cancer este cel mai mare hoț de vieți”, a precizat prof.univ.dr. Vlad Tica.Direcția de Sănătate Publică a adus în discuție și faptul că multe dintre pacientele care sunt diagnosticate cu un asemenea tip de cancer trebuie să facă radioterapie, iar în județul Constanța acest centru nu mai există de peste un an de zile. „Este un lucru trist, pentru că unele paciente nu își permit să meargă la București sau în altă parte pentru aceste tratamente și să-și dea toții bani pe cazarea la hotel”, a mai spus medicul.Prin programul de screening de cancer de col uterin, în județul Constanța au fost testate în jur de 12.000 de femei, ceea ce reprezintă un procent de 12% din ținta de 50% care este impusă de Ministerul Sănătății (MS), a precizat, la rândul său, șeful Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), dr. Constantin Dina. Ca urmare, DSPJ va solicita și va propune MS schimbarea legislației pe acest ordin, astfel încât să includă și unele sancțiuni cu privire la medicii care nu înscriu și care nu catagrafiază femei care pot fi eligibile pentru testare. „De asemenea, vom mai propune ministerului creșterea finanțării pentru partea de consiliere și recoltare, astfel încât acest program să devină atractiv. Aceste sancțiuni vor fi introduse, întrucât există o obligativitate a medicului de familie să înscrie femeile în acest program”, a încheiat Dina.v v vCancerul de col uterin este cauzat de anumite tipuri ale virusului papiloma uman (HPV), un virus care provoacă cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală, aceasta fiind frecvent întâlnită la adulții activi din punct de vedere sexual.