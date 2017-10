Hotelierii şi agenţiile s-au încurcat la numărat turiştii!

Debut furtunos de sezon estival, pe litoral

Hotelierii și agențiile s-au încurcat la numărat turiștii!

Potrivit reprezentanților Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Mamaia și Vama Veche, Valea Prahovei și Băile Felix au atras cei mai mulți turiști, care au cumpărat de la agențiile de turism pachete de două nopți cuprinse între 135 de lei și 800 de lei de persoană, în funcție de hotelul ales. Datele ANAT arată că, pe litoral, unde 70 - 80 la sută din hoteluri au fost deschise de 1 Mai, gradul de ocupare a fost de 100 la sută în Mamaia și Vama Veche, urmate la mare distanță de Neptun și Mangalia, pachetele de vacanță fiind cumpărate într-o proporție covârșitoare încă din momentul lansării.„Vânzările pentru vacanța de 1 Mai au fost mai mari cu 12 la sută față de anul trecut, iar 42 la sută dintre turiștii care au ales România pentru vacanța de 1 Mai au cumpărat pachete pentru litoralul românesc. Per ansamblu, prin agențiile de turism și individual, litoralul a atras peste 40.000 de persoane cu această ocazie”, a anunțat Alin Burcea, președintele ANAT.Potrivit acestuia, peste 10.000 de turiști au ales stațiunile bulgărești, cele balneare din Ungaria sau capitalele europene.„Mai multe evenimente organizate în acest an pe litoral au atras turiștii pentru vacanța de 1 Mai, fie că a fost vorba de festivaluri de muzică, concerte sau expoziții de mașini, și nu hotelierii. Gradul de ocupare a fost de 100 la sută în Mama-ia datorită evenimentelor gândite de Asociația Litoral - Delta Dunării, condusă de ANAT, și de FAPT, condusă tot de ANAT. Oricât de bun ar fi un hotel, fără promovarea asociațiilor și fără vânzările agențiilor de turism, turiștii nu vin în număr mare”, este de părere președintele ANAT.Conducerea Federației Asociațiilor de Promovare Turistică vine cu niște cifre și mai „rotunde”.„Noi am dat o estimare de peste 40.000 de turiști pe litoral, dar a fost o creștere față de ceea ce am anunțat și ne apropiem de 70.000. Creșterea se datorează promovării pe care am făcut-o anul trecut și în primele luni din acest an. Noi am început campania de promovare pentru Mamaia în urmă cu trei ani, iar rezultatele nu aveau cum să se vadă în primul an. Mamaia este cunoscută ca stațiunea distracției pentru segmentul de tineri, iar 1 Mai este clar un reper pentru vârsta tânără și iată că stațiunea va culege acum roadele”, declară și Corina Martin, președintele FAPT.De cealaltă parte, Federația Patronatelor din Turismul Românesc nu este atât de optimistă. Așadar, în timp ce agențiile și asociațiile se laudă cu ce au făcut, hotelierii sunt mai ponderați și spun că pe litoral au ajuns doar în jur de 20.000 de turiști.„Vedeta acestei mini-vacanțe a fost zona rurală, pensiunile reușind să atragă peste 40.000 de turiști. Cele mai căutate zone au fost Bran, Bucovina și Maramureș. În zona rurală, cazarea a costat între 40 și 300 de lei de persoană. Cei mai mulți turiști care și-au petrecut vacanța la malul mării au fost tineri. Aceștia au preferat Mamaia, datorită posibilităților variate de distracție, iar cluburile și barurile au fost principalele atracții. Alături de Mamaia, și Vama Veche s-a aflat în preferințele tinerilor. Față de anul 2015, am constatat că au fost cu 40 la sută mai puține locuri de cazare ofertate, în ciuda faptului că au apărut unități noi de cazare. În Mamaia, gradul de ocupare al hotelurilor deschise a fost de aproximativ 90 la sută, vânzându-se astfel 14.000 de locuri din totalul de 23.000 de locuri clasificate. Din păcate, în sudul litoralului, turiștii n-au coborât în stațiuni, aceștia au preferat să meargă direct în Vama Veche, unde sunt 2.500 de locuri clasificate și probabil mai există încă 1.500 neclasificate”, arată reprezentanții patronatelor.Din datele puse la dispoziția FPTR de hotelieri, anul acesta au venit pe litoral, de 1 Mai, în jur de 20.000 de turiști, referindu-se la cei care au cumpărat cel puțin o noapte de cazare.„Un număr mult mai mare decât cel al turiștilor a fost reprezentat de vizitatori, în general locuitorii orașelor de la malul mării, care au venit pentru o zi în stațiuni, fără să înnopteze într-o structură de cazare. Diferența dintre cei 20.000 de turiști și cifrele exagerate de 40.000 sau chiar 70.000 vehiculate o reprezintă vizitatorii”, sunt de părere reprezentanții FPTR.