HOROSCOP 2018

Ştire online publicată Vineri, 29 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Anul 2018 este excelent pentru demararea unor acțiuni importante, inclusiv pentru începerea, continuarea sau reluarea studiilor. Vârsta nu conteazâ, atata timp cât studiile vă pot aduce avantaje. Lunile de maximă inițiativă și eficiență sunt august și septembrie.Vă simtiți liber în tot ce faceți, nu aveți limite sau restricții și vă manifestați după propria voință, independent și încrezător în propriile acțiuni. Primiți sfaturi de la persoane competente în activitate de consiliere: consilieri juridici, financiari, profesori, care vă vor oferi o anume ghidare pentru continuitatea unor proiecte.Taur: Astrele spun că anul acesta veți încerca ceea ce v-a fost teamă să încercați demult: să faceți schimbări pe toate planurile care nu vă aduc satisfacții. Veți fi supuși și la unele încercări. Nu e cazul să vă descurajați, pentru că, până la urmă, viața este o luptă continuă. După primele 6 luni ale acestui an, lucrurile se vor mai relaxa într-o oarecare măsură. În privința banilor, situația dumneavoastră este cam încurcată: unele resurse secundare pot fi întrerupte sau diminuate, pot apărea dificultăți legate de o împărțire care nu vă avantajează.Gemeni: La începutul acestui an sunteți mult mai comunicativ, mai deschis, mai jovial. Sunteți o prezență agreabilă în anturajul dumneavoastră apropiat, reușind să-i influentați pozitiv și pe ceilalți. Șansa dumneavoastră stă în comunicare, deci trebuie să găsiți o modalitate de a comunica lumii ce aveți de spus. Luna martie va aduce mai multă siguranță de sine, dar aveți tendința să munciți mult prea mult. Viața dumneavoastră va fi puternic influențată de sectorul fiananciar. Sunt previzibile creșteri ale veniturilor, dar este bine să nu vă bazați pe câștiguri picate din cer, pentru că veți munci pentru fiecare bănuț.Rac: Urmează un an foarte bun pentru studii și călătorii lungi. Mintea vă va fi foarte preocupată de tainele vieții. Veți fi aproape cei mai înțelepți nativi din tot zodiacul. În prima parte a anului vă faceți noi cunoștințe care vă vor fi de folos la un moment dat. Faceți prietenii benefice, persoanele cu care intrați în contact în această perioadă fiindu-vă de ajutor în viitor. Profesional, drumul spre afirmare este liber și ambiția vă poartă în sus, încet și sigur. Nu faceți salturi mari deocamdată, dar nici nu vi se pun piedici. Va trebui să vă păziți spatele însă, pentru că pot exista dușmani hotarâți și tenace.Leu: Anul 2018 va fi unul al optimismului. În cuplu treceți printr-o perioadă deosebit de benefică, plină de înțelegere și dăruire, de tot ce își poate dori un om. Nu par a se isca niciun fel de furtuni cu excepția micilor împunsături de îndrăgostiți. Sănătatea ar putea să vă dea bătăi de cap și să ia turnuri neașteptate și neplăcute.Fecioară: Anul 2018 este un an strategic, de decizii importante și stabilizare profesională sau socială, un an de temelie. În acest an, nativii acestei zodii se pot aștepta la orice. Poate fi cea mai revoluționară perioadă din viață, cu evenimente bruște și neprevăzute, cu conjuncturi ieșite din comun, cu schimbări radicale. Fie că-și dau seama sau nu, ei caută de fapt libertatea, noul și originalul.Balanță: Ocupați să demonstrați cât mai mult cât de capabili sunteți în plan profesional, veți cam neglija complet viața de familie. În plan material nu duceți lipsă de prea multe. E drept că v-ați dori să aveți mai muți bani, să vă permiteți mai multe, dar aveți mai mult decât au alții, și asta ar trebui să vă mulțumească. Partea cea mai neplăcută a acestui an este aceea că la serviciu sunteți apreciați mai mult în vorbe, lăudați și dați drept exemplu, dar primele, avansările și recunoașterile oficiale se lasă așteptate.Scorpion: Sensibili și puțin cam prea încăpățânați, anul acesta țineți neapărat să aratați cu degetul spre cei care v-au rănit în trecut. În inimă i-ați iertat complet dar vreți neapărat să țineți minte pentru totdeauna ce vi s-a întâmplat, în speranța că veți ști să vă feriți pe viitor. Familia va fi centrul universului multora dintre dumneavoastră, chiar dacă ritmul de lucru pe care vi l-ați autoimpus vă va răpi mult din timpul petrecut în sânul familiei.Săgetător: Pe tot parcursul anului, anumite planete vor influența major viața dumneavoastră. Pot aduce un eveniment de destin prin care viața dumneavoastră capată o altă culoare. Una dintre lecțiile principale pe care le aveți de învățat este dominarea agresivității și a posesivității în relațiile cu persoana iubită. Va trebui să învățați ce este constanța și profunzimea sentimentelor. Activitatea sportivă vă va face foarte mult bine, pentru că vă va consuma excesul de energie.Capricorn: Fiind multumiți de dumneavoastră înșivă și de cei care vă înconjoară, anul 2018 ar putea fi pentru dumneavoastră cel puțin la fel de bun ca 2017. Cei care n-au serviciu, au șanse mari să-și găsească, iar cei care au deja, își mai pot găsi încă unul. Prima parte a anului favorizează cu precădere realizările dobândite prin seriozitate și muncă.Vărsător: În general, anul acesta va fi bun. Nu vă este teamă de muncă, atâta vreme cât știți că veți avea câștiguri pe măsură și vă veți orienta să legați prietenii cu persoane foarte influente. Veți pune bazele unui nou început pe toate planurile. Vreți ca viața dumneavoastră să ia cursul pe care vi l-ați dorit dintotdeauna și ferească Dumnezeu să încerce cineva să vi se opună! Studiați mult, citiți mult, sunteți atras de latura abstractă a vieții, eliberându-vă de cotidian. Intrați într-o altă lume în care acumulați multe informații noi, utile evoluției dumneavoastră intelectuale și spirituale.Pești: Banii vin și pleacă, dar vă rămân suficienți cât să începeți să faceți economii pe care vă veți putea baza mai târziu, pe la sfârșitul anului. Veți reuși să ajutați financiar și câțiva amici care nici nu se așteaptă la un asemenea gest din partea dumneavoastră. Important este că reușiți să vă faceți noi prieteni, dar nu unii „cumpărați”, ci unii care vă vor fi cu adevărat recunoscători și apropiați sufletește vreme îndelungată.Nespus de fericiți vă veți simți în cadrul cuplului și ar trebui să îi spuneți acest lucru și partenerului de viață care începe să aibă unele îndoieli în privința sentimentelor dumneavoastră. Există totuși și persoane care încearcă de vreme lungă să vă destrame relația. Important este să reușiți să treceți peste capcanele întinse de rău-voitori.