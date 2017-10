Hingherii s-au făcut stăpâni pe viaţa maidanezilor. "Lagărul" din Biobaza Constanţa

Hingherii s-au făcut stăpâni pe viața maidanezilor. "Lagărul" din Biobaza Constanța

Constanța pare să fi scăpat de câinii fără stăpân, cel puțin acum pe timp de iarnă. În ultima perioadă numărul maidanezilor de pe străzile din municipiu a scăzut vizibil. Asta nu înseamnă însă, că lucrurile sunt foarte limpezi la Biobaza din Constanța. Numeroși cetățeni ne-au semnalat în ultima perioadă că animalele fără stăpân nu mai pot fi adoptate de la Ecarisajul de la marginea orașului.Am încercat și noi să aflăm din ce cauză au fost oprite adopțiile, însă am dat peste o poartă cu lanț, un administrator prea secretos și un număr de telefon la care nu răspunde nimeni. Câinii ținuți în cuștile de afară ne-au dat semnal că sunt bucuroși de oaspeți, dar, după ce am intrat în curtea Biobazei, am fost poftiți afară, pe motiv că nu este program cu publicul, cu invitația să revenim după ora 12. I-am explicat persoanei care ne-a întâmpinat, care nu s-a prezentat, dar, ulterior, am aflat că era administratorul, că vrem să știm cum poate fi adoptat un cățeluș, însă ni s-a spus din nou că nu este program cu publicul și că trebuie să ne adresăm Serviciului Ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța. Contactat telefonic, directorul Serviciului de Ecarisaj, Cristina Itoafă, nu a dorit să discute cu noi, trimițându-ne să ne adresăm purtătorului de cuvânt.Un număr de telefon inexistent și un adăpost greu de găsitNumărul de telefon indicat pe site-ul www.adoptiicaini.ro, 0729/440.506, nu mai este valabil, iar la numărul de telefon 0758/112.130, pe care l-am găsit tot scotocind internetul, nu a răspuns nimeni. Așadar, orice constănțean de bine, care dorește să adopte un biet cățel fără stăpân, cruțându-i astfel viața, trebuie să se ducă direct la Biobază, respectând bineînțeles programul cu publicul, între orele 12 și 16, să orbăcăie pe drumul neasfaltat, să ghicească apoi la ce poartă să bată, căci nu există nici măcar un indicator, un panou sau un banner care să indice locația precisă, pentru ca, în cele din urmă, să afle că nu poate să ia cățelul acasă.Dincolo de procedura descurajantă, cu un dosar întreg de documente, cetățeanul trebuie să se legitimeze înainte de intrarea în Biobază, nu are voie să intre în curte neînsoțit, nu are voie să intre cu mașina decât „cu acceptul personalului”, iar dacă nu vrea „să coopereze cu angajații Adăpostului va fi rugat să părăsească incinta”. Toate aceste condiții sunt prezentate pe două foi tipărite, înfoliate și lipite cu scoci pe zăbrelele de la poarta Biobazei. „Regulamentul”, semnat de administratorul Radu Daniel, mai cuprinde și condițiile în care un câine capturat de hingheri poate fi recuperat de la Biobază. Astfel, conform regulamentului, „câinii capturați de pe domeniul public, de rasă sau cu microcip pot fi revendicați de către proprietar în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării în evidența adăpostului, doar dacă vor fi regăsiți în R.E.C.S. și proprietarul câinelui va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreținere a câinelui”.Mii de maidanezi, eutanasiațiÎn ce privește câinii bolnavi sau bătrâni, precum și cei nerevendicați, aceștia sunt eutanasiați dacă nu-i ia nimeni în termen de 14 zile. În anul 2014, din cei 4.648 de câini fără stăpân capturați, 4.092 au fost eutanasiați. Pentru 2015, cifrele sunt încă ținute la secret. Însă, cu o astfel de secretomanie și lipsă de transparență, cu un adăpost unde programul este ca pentru lăuze, unde trebuie să te iei după poarta legată cu lanțul ca să îți dai seama că ai ajuns, cu o astfel de atitudine a celor care ar fi trebuit să fie primii cei mai amabili, nici nu este de mirare că mii de câini sunt uciși în loc să fie luați acasă, la o familie iubitoare. În loc să lase porțile deschise pentru oricine dorește să viziteze adăpostul, să-i facă pe copii și pe adulți să se îndrăgostească de bietele patrupede cerșetoare de atenție și dragoste, administratorii adăpostului îi alungă pe cei veniți în-afara programului de vizită, îi întâmpină cu o serie de reguli absurde. Totul este bine ascuns dincolo de cele două rânduri de porți ferecate pentru că, de fapt, nimeni nu trebuie să afle cum anume sunt eutanasiați câinii, în ce condiții sunt ținuți, la -10 grade afară, și, mai ales, cum sunt cheltuiți banii constănțenilor.Este deja de notorietate că societatea care administrează Biobaza, S.C. Puppy Vet S.R.L. a primit, până acum milioane de euro de la autoritățile locale, deși și-a schimbat denumirea după primul contract, tocmai ca să nu bată la ochi. Viceprimarul cu atribuții de primar, Decebal Făgădău, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, că, după încheierea contractului cu S.C. Puppy Vet S.R.L., nu mai intenționează să atribuie contractul pentru Biobază, aceasta urmând să fie preluată de un serviciu intern al Primăriei Constanța.