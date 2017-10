Hilton nu renunţă la Constanţa! Se caută investitori pentru hotelul abandonat din Portul Tomis

3

Destalinizarea,dezghetul-tipar bolsevic

Dupa moartea lui Stalin si mai tarziu dupa moartea lui Gheorghiu-Dej a urmat o perioada de liberalizare,de deschidere catre valorile occidentale.A fost perioada anilor 1965-1971, pana in ziua cand a turbat Ceausescu.Comunistii din garda veche au fost marginalizati unul cate unul.De fapt,comunistii au obiceiul sa se scuipe intre ei ,sa se inlature unul pe altul in lupta lor pentru putere.Nu insist.Dau numai un exemplu:Ceausescu l-a sapat pe Gheorgiu-Dej,Iliescu l-a "gaurit" pe Ceausescu,Ponta pe Iliescu,Dragnea pe Ponta si Zgonea pe Dragnea.Ceva asemanator dar la scara mai mica se petrece si la Constanta:Fagadau il sapa pe Mazare.Minune mare....! Domnilor si doamnelor...Dezghet la Constanta,urmeaza destalinizarea partidului sau desmăzărizarea pesedeului local...! Tovarasul Fagadau in lupta lui pentru putere,a sugerat ziarului Cuget Liber ca are voie sa-l critice pe Mazare si sa infiereze realizarili maretului baron local.Ma rog,nu-l critica direct pe Mazare.A pomenit de fratii lui,de un turc,nu stim care turc, persoana importanta,de o firma din Cipru,nu stim care firma,firma importanta,de Strutinski(saracul).Asta-i doar inceputul desmăzărizării partidului.Ziarul a tinut sa precizeze ca asa se barfeste, ca asa vorbeau constantenii intre ei.Usurel ziarule,sa nu-i deranjati pe tovarasi si sa nu-l raniti pe tov. Fagadau.Pregatiti-i tronul,spalati-l de pacate.