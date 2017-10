Heineken oferă câte 50.000 lei pentru cele mai bune două proiecte sociale din Constanţa

Heineken oferă câte 50.000 lei pentru cele mai bune două proiecte sociale din Constanța

Anul trecut, la Constanța, concursul de proiecte a fost câștigat de Fundația Baylor Marea Neagră și Fundația Fantasio, fiecare primind finanțare în valoare de 60.000 lei Heineken a lansat, ieri, la Constanța, programul de responsabilitate socială „HEINEKEN pentru Comunități”, ediția 2012 în parteneriat cu Asociația CSR Nest. Programul este dedicat susținerii și dezvoltării comunităților locale din orașul Constanța. Programul este adresat tuturor organizațiilor non-guvernamentale precum și instituțiilor publice din orașul Constanța. Acesta are la bază un concurs de proiecte, care vor trebui să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate și pot fi implementate în domenii precum social, mediu, cultură, turism, sănătate, etc. Cererile de finanțare vor fi completate online, în limba română, în perioada 25 aprilie - 25 mai 2012, iar jurizarea se va face în intervalul 26 mai - 4 iunie 2012. Proiectele câștigătoare vor fi făcute publice pe data de 5 iunie 2012.Anul acesta, programul de responsabilitate socială „HEINEKEN pentru Comunități” se desfășoară în cele patru orașe de pe teritoriul României în care HEINEKEN este prezentă cu fabrici: Constanța, Craiova, Miercurea Ciuc și Târgu Mureș.Potrivit organizatorilor, în urma concursului, două proiecte vor fi declarate câștigătoare pentru orașul Constanța, acestea urmând a primi finanțare în valoare de 50.000 de lei fiecare. Suma obținută va fi destinată implementării programului conform calendarului stabilit de finanțator. Spre deosebire de anul trecut, aria de implementare a proiectelor va fi extinsă cu 15 kilometri împrejurul orașului, iar 10% din costurile salariale vor fi catalogate drept cheltuieli eligibile.De asemenea, ONG-urile și instituțiile publice vor putea depune mai multe proiecte, evaluarea tuturor aplicațiilor urmând a fi analizată și jurizată de doi evaluatori externi, cu experiență în domeniu.Directorul fabricii de bere HEINEKEN din Constanța, Adrian Babu, prezent ieri la lansarea programului, a declarat că „obiectivul Heineken este să investim pe termen lung în aceste comunități într-un mod sustenabil și transparent, prin programe relevante, care să răspundă nevoilor acestor comunități”. „În acest context, am lansat anul trecut în Constanța și Miercurea Ciuc programul „HEINEKEN pentru Comunități”, care face parte din Agenda noastră de Sustenabilitate „Brewing a Better Future”. În urma rezultatelor obținute în 2011 am hotărât să continuăm și să extindem programul și în Târgu Mureș și Craiova. Așteptăm cu drag ca instituțiile eligibile să participe cu idei de proiecte care să răspundă cât mai bine nevoilor din comunitatea din Constanța”, a mai adăugat Adrian Babu.Cei interesați pot depune proiectele pe site-ul dedicat www.heineken-pentru-comunitati.ro.