HARTA cutremurelor din România: VEZI care sunt zonele cu RISC SEISMIC

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul polițelor obligatorii de asigurare a locuințelor scade de la o zi la alta, iar această evoluție expune indirect sute de mii de români la riscul de a nu mai încasa despăgubiri în caz de dezastru.Sute de mii de români care au încă polițe obligatorii în vigoare ar putea avea probleme în caz de calamitate dacă vânzările PAID continuă să scadă . În prezent, societatea vinde sub 300 de polițe noi pe zi, iar gradul de reînnoire se menține, de câteva luni, sub numărul polițelor care expiră. Vânzările zilnice, arată pentru Capital surse apropiate situației, sunt de peste zece ori mai mici decât nivelul care ar permite funcționarea Pool-ului în condiții minimale de siguranță.„În momentele de vârf de după apariția legii privind asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor se vindeau și 10.000 de polițe PAD pe zi. Nivelul nu se putea menține atât de sus, însă calculele arată că fără 3.000-3.500 de polițe vândute zilnic, situația Pool-ului are toate șansele să devină critică. În prezent, se vând doar 200-300 de polițe pe zi“, au spus anumite surse pentru jurnaliștii de la Capital.