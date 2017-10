Harta consumului de alcool. Pe ce loc se află România

Ştire online publicată Vineri, 26 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Românii se situează pe locurile fruntașe în ceea ce privește consumul de alcool. Potrivit unui raport global privind alcoolul și sănătatea din 2014, publicat de adevarul.ro, cantitatea cea mai mare de alcool consumată de bărbați a fost înregistrată în Belarus.Aceștia beau în medie 27 de litri de alcool pur pe an. Și bărbații ruși consumă o cantitate importantă de alcool, media fiind de aproape 24 de litri pe an. Cu un consum mediu de 22,6 litri pe an, nici românii nu se lasă mai prejos. În schimb, americanii, beau, în medie, 13 litri pe an.În țări din Orientul Mijlociu și nordul Africii se bea cel mai puțin alcool: locuitorii din Libia și Mauritania consumă 0,1 litri de alcool pe an.Ungaria a înregistrat procentul cel mai mare de afecțiuni asociate consumului de alcool, iar în Belarus avem și cel mai mare număr de decese asociate consumului de alcool.