HAOSUL DIN CULISELE RATC! Ce a declanşat GREVA care a paralizat Constanţa şi cine sunt ŞEFII TRAŞI PE DREAPTA!

da asa este s-a produs si haos dar daca soferii spuneau ca vor sta in garaj apai apareau amenintarile din partea sefilor lor..............asa am tacut noi toti din 1989 incoace si asa s-au inchis combinate chimice, industriale, fabrici societati vezi acum ca se va lichida si POSTA si s-a ales praful de toata tara. Nu mai e timpul de tacere trebuie cumva actionat..da ieri a fost rau fara autobuz dar acei soferi traiesc adica muncesc in conditii rele...........ati vazut ce temperaturi de cuptor au in cabina vara sau v-ati gandit iarna pe polei cate suflete au in grija si chiar si in timpul anului ce grija au ca autobuzul sa nu pateasca nimeni nimic?Perfect sa ia atitudine contra tiganilor dar aceia dupa ce soferul iese din servici este asteptat si batut de tigani........asa ca soferul ce face?.......v-ati gandit ca soferii se duc de dimineata in garaj la ora 4.00 cand noi sforaim inca si ei numai au sporurile aferente, cuvenite in contractul de munca?.......v-ati gandit ca nu e asa de simplu sa conduci sub presiunea sefilor care iti taie din salariu si ca intr-un anumit interval de timp trebuie sa parcurgi traseul stabilit netiind cont ca in traseu sunt si incidente care pot aparea:trafic aglomerat, oameni care poate sunt bolnavi si nu pot urca sau cobora ca fulgerul din masina si ca soferii incearca sa fie si umani sa aiba rabdare sa urce si sa coboare in conditii bune omul din masina sa suporte si faptul ca sunt amenintati de sefi si ca orice om si soferul are si el problemele lui care efectiv cand e la volan trebuie sa nu se mai gandeasca. Am observat cea si anume barbatii soferi sunt mai politicosi , mai umani acele huidume de femeie-barbat soferite de pe autobuz sunt haimanale si jignesc oamenii si sunt porcoase la limbajul folosit, injura mai rau decat un barbat si mai e ceva ele in trafic cand merg pe traseu cand trece un coleg de al lor in trafic ele in loc sa fie atente la sosea ele ranjesc si FAC BEZELE C OLEGULUI (si unele cu ranjetele lor au produs acele discutii nedorite acelui coleg in familie cu sotie sau prietena pe care acei barbati o au, dar ce le pasa nu lor ca poate in clipa cand ele trec si ranjesc la colegul lor acela este vazut de femeia lui si acea femei sufera)...eu consider ca ele fiind asa brutale, trec prin stopuri cu autobuzul fara sa se asigure merg pe principiu:eu am autobuz sa ma fereasca" sunt badarnce si in trafic si cand le vezi ca au mainile alea ca niste tentacule de caracatita si invart volanul si sunt BARBATOASE SI VULGARE INJURA MAI RAU DECAT UN BIRJAR..FRATE FARA MASCULELE ASTEA SOFERITE PE AUTOBUZELE RATC. Mai e ceva acele controloare nu controleaza la bilet tiganii dar in schimb sar ca ulii pe batranii amariti si prigajiti si mai e ceva nici nu te lasa sa cand urci sa apuci sa te sui in masina ca vin ca niste ulii efectiv pana urci si scoti biletul ele sunt gramada sau tu vrei sa cobori si vin exact cand opreste autobuzul ele cer biletul:"efectiv le-ai spune fa ce dracu ai facut pana am ajuns in statie" si VORBESC CU NOI CALATORII DE PARCA SUNTEM INFRACTORI...PE MINE MA DISTREAZA CAND AI ABONAMENT SI O IA IN MANA CA VIN CA HAIMANALELE SA CONTROLEZE SI O I-AU IN MANA CAND VEDE ABONAMENTUL. Mai amceva de adaugat trebuie ceva facut cu aceste abonamente pt batrani care beneficeaza de gratuitate...da e bine venita dar SA NUMAI FIE VALABIL PT TOATA LUMEA CI EFECTIV PT 15 ZILE/LUNA SI NUMAI CATEVA ORE PE ZI...DE CE?SE URCA IN AUTOBUZ PE LINIILE 42 SI 43 SI 100, 100 C SI SE PLIMBA TOATA ZIUA SI OCUPA SCAUNELE IN MASINA...NOI CARE MERGEM LA SERVICI SAU CU TREABA IN ORAS SI SUNTEM OBISTI FRATE SI AI VREA SA STAI JOS APAI NU POTI STA PE SCAUN PT CA BATRANII ACESTIA SE PLIMBA SI AU SI TUPEU DACA TE VAD JOS PE SCAUN SA TE RIDICE SA STEAEI SI TE BALACARESC VAI ...DE ITI VINE SA II INJURI SI SA UITI CA ACASA POATE AI SI TU PARINTII BATRANI. ASA CA FACETI CEVA RATC SI LUATI MASURI CU ACESTE ABONAMENTE. Nu vrem microbuzele imputite in care alearga puricii pe canapele si pute ca intr-o cocina si cum sunt harbuite nu stii daca ajungi viu .......Dumnezeru sa ii ajute pe soferii de la ratc sa isi capete drepturile si sa le fie mila si de noi calatorii sa numai scumpeasca atata abonamentul...CEREM RESPECT SI NOI SA FIE PRETUL MAI MIC LA BILET SI ABONAMENT, SA NUMAI FIM INJURATI DE SOFERITELE DE PE AUTOBUZ, SA FIM RESPECTATI SI DE CONTROLOARELE DE LA RATC.