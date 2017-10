Haos şi cerşetorie în cimitire. Viii s-au călcat în picioare de Paştele Blajinilor

3

Asa e in cimitir

Precum suntem noi,asa sunt si cersetorii.Cati cersetori de origine germana ati intalnit in Germania,asa ca de exemplu ? Cersetorii astia sunt ai nostri,cersetoria am inventat-o noi.De ce vorbiti despre cersetorie tocmai in Casa Cersetorilor ? Cand stati cu mana intinsa la usa lui Fagadau(Mazare),aia nu se numeste cersetorie ? De ce voi aveti voie sa cersiti la usa lui Fagadau(Mazare) si amaratii aia din cimitir nu au voie sa cerseasca in cimitirul vostru ? Pentru ca sunt tigani ? Rasismul se manifesta si intre cersetori ? Noi toti suntem cersetori.Numai ca unii sunt mai selecti decat altii.Parca n-as spune "amin" de frica sa nu fie adevarat.