Hanul Balcan: din monument istoric, focar de infecţie!

Leșuri de animale, gunoaie menajere și resturi de materiale de construcții

Hanul Balcan: din monument istoric, focar de infecție!

Centrul Constanței, strada Ștefan cel Mare nr. 84, iunie 2016. Aerul este de nerespirat. Mirosurile pestilențiale, amestecate cu izul de mortăciune au cuprins toată strada. Trecătorii sunt nevoiți să își țină respirația până trec de zona respectivă. Se uită în jur și nu înțeleg de unde vin asemenea danfuri insuportabile. Apoi descoperă: în curtea și în clădirea Hanului Balcan zac mormane de gunoaie, resturi de leșuri de animale tronează deasupra.Odinioară loc de promenadă și cu magazine cochete, bănci de odihnă și pescăruși jucăuși, strada Ștefan cel Mare a devenit, în ultimii ani, loc de aruncat gunoaiele. Și-a pierdut din strălucire, magazinele s-au închis, iar constănțenii au ajuns să o ocolească. Hanul Balcan, un monument istoric, a devenit astfel un loc al nepăsării românilor față de istoria țării, dar și al indolenței și indiferenței autorităților locale.Situat pe strada Ștefan cel Mare, la numărul 84, Hanul Balcan zace abandonat, pradă hoților de materiale de construcții, hotel de lux pentru maidanezi și ghenă de fiță pentru gunoaiele anumitor vecini din zonă. Tragic este că imobilul are proprietari care par că nu le pasă de ce se petrece acolo, iar autoritățile locale se consideră absolvite de orice responsabilitate.„Nu mai putem să trăim în asemenea atmosferă. De aici s-a cărat și s-a furat tot ce era de furat. Au ieșit cu grinzi imense, pe care nici nu știu cum le-au desfăcut, au luat tocurile, lemnăria, fierul, tot. Au mai rămas doar zidurile, care probabil că se vor nărui la un moment dat. Pe noi însă ne deranjează mizeria aceasta și mirosurile. Suntem totuși în mijlocul Constanței. Primăria nu poate să ia nicio măsură împotriva celor care permit asemenea degradare?”, se întreabă locatarii imobilelor învecinate.Restaurant de lux, în buricul orașuluiConstruită la începutul secolului XX, clădirea i-ar fi aparținut unui bogătaș misterios, care i-a comandat unui arhitect să-i construiască o casă de vacanță. Ulterior, a transformat-o în restaurant, cu terasă în curtea interioară. Curând, Hanul Balcan avea să devină o cârciumă de lux din buricul orașului, unde nu își permiteau să mănânce decât avuții vremii.Fațade cu ornamente clasicisteDe ceva timp, pe una dintre fațadele imobilului a fost montată o plachetă pe care scrie, în limbile română, engleză și franceză, că este monument istoric de la începutul secolului XX. „Hanul Balcan - construcție comercială cu curte interioară, fațade cu ornamente clasiciste” și apar două coduri din lista monumentelor istorice. În rest, clădirea este în același stadiu avansat de degra-dare.„Din ce știu eu, clădirea a fost retrocedată și aici ar fi trei moștenitori. Unul este un deputat de pe la București, care, în schimbul unei cote părți din proprietate, 32 la sută, se pare, i-ar fi ajutat pe cei doi moștenitori de drept să primească imobilul. Acum zece ani ar fi încercat să vândă hanul fostului primar, Radu Mazăre, cu suma de patru milioane de euro, dar nu au reușit. Apoi l-au lăsat în paragină. Acum probabil că nu mai valorează nici jumătate de milion de euro”, ne-a spus un alt vecin din zonă, care ar fi stat de vorbă cu proprietarii clădirii.Proceduri și indolență…Autoritățile locale cunosc situația dezastruoasă în care se află hanul, dar pot doar să someze proprietarul să efectueze lucrări de salubrizare a terenului. Măsura a fost votată la finele lunii februarie, în Consiliul Local. Dacă în termen de șase luni, proprietarul nu efectuează lucrările de întreținere necesare și nu readuce imobilul într-o stare îngrijită, primarul are posibilitatea de a solicita stabilirea unui impozit majorat. Însă este vorba despre proceduri de durată.La rândul său, fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, lansa, la începutul acestui an, o propunere ca toate clădirile de patrimoniu aflate în stare de colaps să fie expropriate pentru cauză de utilitate publică. Însă, acesta a fost înlocuit între timp de Corina Șuteu și aceasta va veni probabil cu cine știe ce altă idee…