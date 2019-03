Halal romantism! Despre raţa cu gât golaş şi "haznaua" Siutghiol

Halal romantism! Despre rața cu gât golaș și "haznaua" Siutghiol

Cenușiului (ca să nu îi spun mizerabilului) nostru oraș i se pregătește o pată de culoare. Constanța ar putea face un salt-nainte în ceea ce privește agrementul nautic sau cel puțin așa a anunțat primarul Decebal Făgădău, care vrea să dinamizeze activitatea pe lacul Siutghiol. Bărci cu vâsle, hidrobiciclete moderne ar urma să fie la dispoziția constănțenilor și turiștilor dornici de relaxare, de o plimbare mai mult sau mai puțin romantică (și am să vă explic în rândurile următoare de ce am pus semnul întrebării în dreptul romantismului!) pe lacul de mult tăcut.S-a vorbit chiar și de schi nautic, iar din acest punct se ridică primele întrebări. Pentru schi nautic, ai nevoie - evident - de viteză, de șalupă, de motoare, de benzină…Să dăm puțin timpul înapoi, cu vreo 10-15 ani. Ideea cu insulițele, teleschiul și celelalte bazaconii conexe a fost vehiculată de măscăriciul infractor, pe care îl așteaptă 9 ani de temniță grea. Deși a avut sprijinul autorităților centrale, măscăriciul condamnat n-a reușit să-și pună în practică visul decât într-o foarte-foarte mică parte, rămânând cu satisfacția organizării Grand Prix-ului pe apă. Cine i-a blocat proiectele mărețe? „Rața cu gât golaș”, venită la coțăială pe Siutghiol.Lacul Siutghiol este arie protejată, iar cei de la Mediu au avut dramul de minte de a păstra cât de cât nealterat eco-sistemul. De aceea, mă întreb: cum oare va reuși Făgădău să facă din Siutghiol un superb centru de agrement nautic, cât măscăriciul infractor, pe care îl așteaptă 9 ani de temniță grea, n-a reușit să-și finalizeze proiectul de suflet, cu toate pârghiile lui, deloc puține.Apoi, unde vor fi montate pontoanele, în condițiile în care marea majoritate a terenurilor sunt în proprietate privată?XXXPe de altă parte, la ora actuală, plimbarea cu barca/velierul pe Siutghiol nu este atât de relaxantă pe cât ar părea. Și am să dau numai două motive.În primul rând, Siutghiolul pute. Pute rău! Ești la bordul velierului, te detașezi de freamătul urbei, tragi puternic aer în piept, precum Di Caprio pe Titanic, ești regele apelor… și la un moment dat te trăsnește mirosul în nări.S-au scris romane despre deversările ilegale în lac, despre vilele construite pe maluri, lipsite de canalizare, care își lansează rahații (tone!) direct în lac. Un navigator experimentat îmi povestea că, în copilăria sa, în anii 50, vedea fundul lacului chiar și din mijlocul Siutghiolului.„Acum este o hazna. A deversat fiecare cum a vrut, când a vrut, e sat fără câini”, spune omul cu năduf.În al doilea rând, vara, lacul este traversat constant de o serie de teribiliști cu skijeturi, mulți dintre ei încercând senzații tari după ce au tras zdravăn la măsea. Să te aventurezi cu o mică ambarcațiune fără motor printre aceste specimene chiar e semn de curaj! Am semnalat un asemenea caz, acum vreo 3 ani. Așa cum era de așteptat, nu s-a întâmplat nimic, procedurile sunt greoaie.Așadar, halal romantism, halal relaxare…XXXDar, să încheiem într-o notă de optimism și să privim și partea plină a paharului. Doamne ajută să se facă ceva la Siutghiol și să nu rămână doar simple promisiuni electorale. Dezvoltarea agrementului nautic, chiar și fără motoare, ar aduce cu sine și creșterea gradului de siguranță în ceea ce privește navigația pe lac.Străbătut de curenți puternici, Siutghiolul a înghițit multe vieți, ca să nu mai amintim despre incidente de genul celui în care a fost implicat elicopterul SMURD, de acum 5 ani. Sunt convins că, dacă pe lac ar fi fost activitate și șalupe de salvare, nu s-ar fi pierdut cele patru vieți…