Halal plimbare, fiecare circulă cum vrea! Din Zona Peninsulară, raliul mai lipseşte

Dale sparte, mașini multe, pietoni cu ochii-n 14

Halal plimbare, fiecare circulă cum vrea! Din Zona Peninsulară, raliul mai lipsește

Zona istorică a Constanței își va schimba fața. Străduțele își vor recăpăta parfumul de odinioară, turiștii vor da buzna să vadă clădirile vechi, iar pavelele, lămpile de iluminat, coșurile de gunoi, toate în stil Art Nouveau, îi vor trimite direct în vremurile în care Eminescu cutreiera zona de mână cu Veronica Micle sau boierii își fumau trabucurile pe faleză, admirând Cazinoul.Cu asta ne convingeau autoritățile locale în urmă cu șase ani, atunci când porniseră lucrările de reabilitare a zonei peninsulare a Constanței. Cu toții visam atunci că ne vom putea plimba pe străduțele mustind de istorie și vom afla poveștile nespuse ale clădirilor monument.Acum, însă, Peninsula, așa scăldată de soare și cu aerul sărat al mării pretutindeni, arată mai mult a cartier muncitoresc. Imobile părăsite, ferestre sparte, străzi găurite, pline de mașini. Coșuri de gunoi lipsă, stâlpișori de metal, balize de beton vopsit în alb și roșu, care să împiedice mașinile să treacă, șantiere începute și abandonate, fire atârnând pretutindeni. Până și Piața Ovidiu este ocupată de rulotele grele, venite să facă bani la Târgul de Crăciun.Nimic nu seamănă cu ceea ce ne imaginasem în timpul celor trei ani, cât au durat lucrările. Dalele s-au spart, sub greutatea autovehiculelor, și au apărut cratere imense, unele deja acoperite cu asfalt, cum este groapa de pe strada Traian, mai jos de Cercul Militar. Străzile nu numai că nu sunt goale, ci sunt chiar supraaglomerate. Se parchează pe unde se apucă, se intră pe interzis, nu se respectă nici indicatoarele rutiere, nici cele de tonaj. Este un haos generalizat, care a transformat centrul vechi într-un alt cartier aglomerat al Constanței, cu oameni grăbiți să-și rezolve treburile zilnice și nu ieșiți la plimbare, să respire aerul curat de decembrie.Pietoni fără trotuarePe strada Traian, mașinile se înghesuiesc și de-o parte și de alta. Dacă ai noroc să prinzi un loc în parcările improvizate pe terenurile rămase libere și încă neconstruite, te poți considera un fericit. În față la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, se parchează chiar pe două rânduri. Pe strada Sulmona este și mai rău. Autoturismele sunt puse chiar și de-a curmezișul bulevardului Tomis, care, din fericire, este blocat de balize de beton, printre care mașinile nu se pot strecura.Pietonii, însă, care coboară dinspre Lupoaică spre Piața Ovidiu sunt obligați să ocolească autovehiculele și să fie atenți cum traversează strada Sulmona, să nu fie loviți de vreo mașină. Apoi, la intersecția cu strada Mircea cel Bătrân, toți cei care au treabă la Taxe și Impozite își lasă autovehiculele pe unde pot, de-a lungul, de-a latul. Parcarea de vizavi de agenția fiscală este permanent aglomerată, iar cea din spate, privată, stă cu bariera lăsată, chiar dacă e goală.Pe partea cealaltă, pe strada Arhiepiscopiei, pe strada Revoluției din 22 Decembrie 1989, este la fel de rău. Și parcă niciun șofer nu mai înțelege semnul Interzis. Toți merg cum vor, grăbiți, cu dalele scrâșnind sub roțile grele.Un regulament inutilÎn timpul lucrărilor de reabilitare, viceprimarul de atunci, primarul de acum, Decebal Făgădău, spunea că „întreaga zonă va fi amenajată în special pentru traficul pietonal”. În realitate, nu este stradă, alee, care să nu fie străbătută de mașini, chiar dacă este sens unic. Mai grav este că Peninsula are, de la finele lunii septembrie, chiar și un regulament pentru restricționarea traficului auto.Conform documentului, faleza Cazino, bulevardul Tomis, pe segmentul cuprins între strada Vasile Alecsandri și strada Sulmona și segmentul cuprins între strada Sulmona și Piața Ovidiu, precum și Piața Ovidiu și strada Vasile Canarache, pe segmentul cuprins între strada Petru Rareș și Piața Ovidiu, sunt zone exclusiv pietonale. Insuficient însă, pentru restul până la 21 de străzi, atâtea câte au fost reabilitate prin programul din 2012, sunt pline de mașini. Pentru ele, regulamentul prevede denumirea de ocazional carosabile, adică având destinație preponderent pietonală și ocazional carosabilă. Totuși, pe acolo se circulă ca pe orice altă stradă din Constanța. Și nu amintim decât strada Arhiepiscopiei, strada Mircea cel Bătrân și strada Traian, ambele pe segmentul cuprins între strada Vasile Alecsandri și Piața Ovidiu, strada Remus Opreanu, strada Revoluției din 22 Decembrie 1989, strada Nicolae Titulescu și multe altele.Așadar regulamentul privind restricțiile auto, deși are intenții bune, este, de fapt, aproape inutil, căci, în realitate, permite accesul tuturor mașinilor în zona peninsulară.