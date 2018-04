Hal de rezerve! Pacientele de la Ginecologie, plimbate dintr-o secţie în alta

Hal de rezerve! Pacientele de la Ginecologie, plimbate dintr-o secție în alta

Au trecut deja mai bine de trei luni din acest an, iar lucrările de renovare a secției Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență tot nu au fost reluate. Motivul? Lucrările sunt blocate din cauza unor probleme la ANAF mși până când această problemă nu se rezolvă, pacientele sunt cazate pe unde se poate și nu cum ar fi civilizat, pe o singură secție. De aici, desigur, au apărut și nemulțumiri!„Spitalul nu are locuri suficiente pentru toată lumea și, din această cauză, ni s-a întâmplat să fim plimbate de pe o secție pe alta, pentru a ni se găsi un pat. Așa ceva este inacceptabil! Nu este normal ca o secție ca aceasta, care este extrem de solicitată, să nu dispună de tot ce îi trebuie”, ne-a declarat Ioana, o pacientă pe care am întâlnit-o pe holurile Spitalului Județean.Desigur, problema este cu atât mai gravă, cu cât medicii se văd puși în situația de a trata paciente și din județele limitrofe, iar acest lucru complică și mai mult lucrurile. Aici, apare și reacția cadrelor medicale, justificată, de altfel.„La ora actuală, suntem singurul oraș universitar al țării care nu are o maternitate de stat. Până acum, noi am făcut numeroase demersuri, atât la spital, cât și la Consiliul Județean Constanța, pentru că în cea mai mare parte a timpului ne confruntăm cu o aglomerație care ne depășește capacitatea, având în vedere numărul de paturi care ne este alocat la acest moment. Conducerea spitalului știe acest lucru, dar îi este dificil să ne ajute, pentru că nu are unde să pună alte paturi. Ca urmare, suntem blocați cu un șantier și nu știm când ni se va debloca spațiul. Aceasta este o situație nefericită pentru noi, chiar dacă această maternitate a fost aprobată de foarte mulți ani. Cu toate acestea, totul se află încă la stadiul de proiect. Considerăm că renovarea acestei maternități este singura soluție viabilă și cred că, pentru a rezolva această problemă, este absolut necesar un efort din partea tuturor factorilor de răspundere. În acest fel, nu ne vom mai confrunta cu situații de infecții ce nu pot fi izolate, în alte zone decât cele alocate lăuzelor”, a declarat prof. univ. dr. Vlad Tica, șeful secției Obstetrică-Ginecologie I.Acesta a precizat că, de cele mai multe ori, sunt depășiți de numărul mare de solicitări venite din partea reprezentantelor sexului frumos.„În prezent, avem doar 45 de paturi pe care le putem folosi, așa că nu avem alternativă decât să mutăm bolnavele dintr-o parte într-alta, pe alte sectoare, deci nu este deloc ce ar trebui să fie, nu se respectă alocarea paturilor pe secții, dar nu există altă soluție, deocamdată”, a explicat specialistul.Cel mai grav în toată această situație, a precizat dr. Tica, este că medicii reușesc cu mare greutate să izoleze cazurile cu infecții de celelalte. De aceeași părere este și dr. Aneta Tomescu, șeful secției Obstetrică- Ginecologie II, care spune că maternitățile din București, de exemplu, își alocă anual o perioadă de igienizare și se face curățenie peste tot.„La noi, de 45 de ani de când a fost deschis spitalul, nu a fost făcut acest lucru și fluxul a fost continuu, plus că am avut infecții cu germeni periculoși, pentru că nu putem închide maternitatea”, a declarat dr. Tomescu.